https://ria.ru/20240905/malayziya-1970859912.html

Премьер Малайзии призвал не допускать криминала в СМИ

Премьер Малайзии призвал не допускать криминала в СМИ - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии призвал не допускать криминала в СМИ

СМИ и социальные сети необходимо строго регулировать и не допускать в них криминала, заявил в четверг в интервью РИА Новости и RT премьер Малайзии Анвар... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:12

2024-09-05T16:12

2024-09-05T16:12

в мире

технологии

франция

малайзия

россия

павел дуров

владимир путин

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970729473_0:72:2953:1733_1920x0_80_0_0_4dcb1356791e180efb4ef542b85df9b3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. СМИ и социальные сети необходимо строго регулировать и не допускать в них криминала, заявил в четверг в интервью РИА Новости и RT премьер Малайзии Анвар Ибрагим, говоря об аресте во Франции основателя Telegram Павла Дурова и ситуации со свободой слова в мире. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. "Я верю в свободу СМИ, но когда вы допускаете (в СМИ – ред.) преступную деятельность или педофилию… кто-то должен быть привлечен к ответственности", - отметил Анвар Ибрагим в интервью на полях Восточного экономического форума. Он привел в пример одну из жительниц Малайзии, которая покончила с собой из-за продолжавшихся преследований через соцсети. Премьер отметил, что нужно, чтобы кто-то отвечал за это. По его словам, если в соцсетях допускается свобода пыток и преследований, которые приводят к тому, что люди совершают самоубийства, то Малайзия принимает соответствующие меры. "Это (преступный контент в соцсетях – ред.) - оскорбление свободы слова. Есть свобода слова, но нельзя позволять поощрять людей убивать (других людей – ред.), или поощрять использование детей для проституции или секс-рабства. И поэтому мы понимаем занятую (Францией – ред.) позицию. И мы также изучаем возможность обуздать это. Меня могут критиковать как премьер-министра. Меня уже называли всякими именами. Это не такая уж проблема", - подчеркнул Анвар Ибрагим. Он подчеркнул, что если кто-то совершает преступление или подталкивает кого-либо к самоубийству через соцсети, то страна не может мириться с этим. "Мириться с этим безнравственно. И поэтому мы должны принять какое-то законодательство", - закючил премьер. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в девятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись в среду, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.

https://ria.ru/20240905/durov-1970759751.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968616410.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

франция

малайзия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, франция, малайзия, россия, павел дуров, владимир путин, telegram, дальневосточный федеральный университет, задержание павла дурова во франции