https://ria.ru/20240905/malayziya-1970850265.html
Россия продемонстрировала мощь во многих областях, заявил премьер Малайзии
Россия продемонстрировала мощь во многих областях, заявил премьер Малайзии - РИА Новости, 05.09.2024
Россия продемонстрировала мощь во многих областях, заявил премьер Малайзии
Россия продемонстрировала свою впечатляющую мощь во многих областях, у нее есть потенциал, который пошел бы на пользу Малайзии, заявил в интервью РИА Новости и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:35
2024-09-05T15:35
2024-09-05T15:35
россия
малайзия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продемонстрировала свою впечатляющую мощь во многих областях, у нее есть потенциал, который пошел бы на пользу Малайзии, заявил в интервью РИА Новости и RT малазийский премьер Анвар Ибрагим. "Россия продемонстрировала свою впечатляющую мощь во многих областях. Вы можете увидеть за последние 10 лет, как развивались все области, в том числе научные исследования и цифровые технологии в современном сельском хозяйстве. Поэтому я думаю, что мы должны посмотреть, что можно извлечь из этого в интересах нашей страны и что мы можем предложить в наших сферах экспертизы", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ. Он добавил, что Малайзия все еще привязана к определенным условиям, навязанным некоторыми странами, с которыми ей "придется разбираться… отдельно". "Но наша позиция, которую мы называем центральной, означает, что мы продолжаем взаимодействовать. И в России есть потенциал, который пошел бы на пользу нашей стране", - подытожил премьер. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в девятом Восточном экономическом форуме. Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись в среду, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малайзия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Малайзия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия продемонстрировала мощь во многих областях, заявил премьер Малайзии
Премьер Ибрагим: у России есть потенциал, который пошел бы на пользу Малайзии
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продемонстрировала свою впечатляющую мощь во многих областях, у нее есть потенциал, который пошел бы на пользу Малайзии, заявил в интервью РИА Новости и RT малазийский премьер Анвар Ибрагим.
"Россия продемонстрировала свою впечатляющую мощь во многих областях. Вы можете увидеть за последние 10 лет, как развивались все области, в том числе научные исследования и цифровые технологии в современном сельском хозяйстве. Поэтому я думаю, что мы должны посмотреть, что можно извлечь из этого в интересах нашей страны и что мы можем предложить в наших сферах экспертизы", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ.
Он добавил, что Малайзия все еще привязана к определенным условиям, навязанным некоторыми странами, с которыми ей "придется разбираться… отдельно".
"Но наша позиция, которую мы называем центральной, означает, что мы продолжаем взаимодействовать. И в России есть потенциал, который пошел бы на пользу нашей стране", - подытожил премьер.
Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в девятом Восточном экономическом форуме. Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись в среду, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.