https://ria.ru/20240905/malayziya-1970850265.html

Россия продемонстрировала мощь во многих областях, заявил премьер Малайзии

Россия продемонстрировала мощь во многих областях, заявил премьер Малайзии - РИА Новости, 05.09.2024

Россия продемонстрировала мощь во многих областях, заявил премьер Малайзии

Россия продемонстрировала свою впечатляющую мощь во многих областях, у нее есть потенциал, который пошел бы на пользу Малайзии, заявил в интервью РИА Новости и... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:35

2024-09-05T15:35

2024-09-05T15:35

россия

малайзия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продемонстрировала свою впечатляющую мощь во многих областях, у нее есть потенциал, который пошел бы на пользу Малайзии, заявил в интервью РИА Новости и RT малазийский премьер Анвар Ибрагим. "Россия продемонстрировала свою впечатляющую мощь во многих областях. Вы можете увидеть за последние 10 лет, как развивались все области, в том числе научные исследования и цифровые технологии в современном сельском хозяйстве. Поэтому я думаю, что мы должны посмотреть, что можно извлечь из этого в интересах нашей страны и что мы можем предложить в наших сферах экспертизы", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ. Он добавил, что Малайзия все еще привязана к определенным условиям, навязанным некоторыми странами, с которыми ей "придется разбираться… отдельно". "Но наша позиция, которую мы называем центральной, означает, что мы продолжаем взаимодействовать. И в России есть потенциал, который пошел бы на пользу нашей стране", - подытожил премьер. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в девятом Восточном экономическом форуме. Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись в среду, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.

https://ria.ru/20240905/povorot-1970616862.html

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россия

малайзия

владивосток

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россия, малайзия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)