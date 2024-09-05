Премьер Малайзии высказался о росте напряженности между США и Китаем
Премьер Малайзии выразил беспокойство из-за роста напряженности между США и КНР
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малайзия обеспокоена ростом напряженности между США и Китаем, но ее нельзя заставить выбирать чью-либо сторону, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT на полях ВЭФ.
Анвар Ибрагим отметил, что Китай является важным соседом, торговым партнером и крупным инвестором для Малайзии, страна занимает "позицию, чтобы извлечь выгоду из такого рода отношений".
"Да, беспокойство из-за усиления напряженности между США и Китаем есть, но нас нельзя заставить занять чью-либо сторону. Мы являемся важным партнером с точки зрения торговли и инвестиций с США, в совокупности они все еще номер один, но Китай является важным игроком, поэтому мы взаимодействуем больше, чем когда-либо прежде, во всех областях всеобъемлющим образом. По сути, мы называем это всеобъемлющим стратегическим партнерством", - заявил он на вопрос о том, как экономическая и политическая напряженность между Пекином и Вашингтоном влияет на отношения Китая и Малайзии.
Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск