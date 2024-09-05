https://ria.ru/20240905/malayziya-1970848992.html

Премьер Малайзии высказался о росте напряженности между США и Китаем

Премьер Малайзии высказался о росте напряженности между США и Китаем - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии высказался о росте напряженности между США и Китаем

Малайзия обеспокоена ростом напряженности между США и Китаем, но ее нельзя заставить выбирать чью-либо сторону, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:31

2024-09-05T15:31

2024-09-05T15:31

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малайзия обеспокоена ростом напряженности между США и Китаем, но ее нельзя заставить выбирать чью-либо сторону, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT на полях ВЭФ. Анвар Ибрагим отметил, что Китай является важным соседом, торговым партнером и крупным инвестором для Малайзии, страна занимает "позицию, чтобы извлечь выгоду из такого рода отношений". "Да, беспокойство из-за усиления напряженности между США и Китаем есть, но нас нельзя заставить занять чью-либо сторону. Мы являемся важным партнером с точки зрения торговли и инвестиций с США, в совокупности они все еще номер один, но Китай является важным игроком, поэтому мы взаимодействуем больше, чем когда-либо прежде, во всех областях всеобъемлющим образом. По сути, мы называем это всеобъемлющим стратегическим партнерством", - заявил он на вопрос о том, как экономическая и политическая напряженность между Пекином и Вашингтоном влияет на отношения Китая и Малайзии. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск

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цены на нефть, китай, малайзия, сша, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире