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Премьер Малайзии высказался о росте напряженности между США и Китаем - РИА Новости, 05.09.2024
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15:31 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970848992.html
Премьер Малайзии высказался о росте напряженности между США и Китаем
Премьер Малайзии высказался о росте напряженности между США и Китаем - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии высказался о росте напряженности между США и Китаем
Малайзия обеспокоена ростом напряженности между США и Китаем, но ее нельзя заставить выбирать чью-либо сторону, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:31
2024-09-05T15:31
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малайзия обеспокоена ростом напряженности между США и Китаем, но ее нельзя заставить выбирать чью-либо сторону, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT на полях ВЭФ. Анвар Ибрагим отметил, что Китай является важным соседом, торговым партнером и крупным инвестором для Малайзии, страна занимает "позицию, чтобы извлечь выгоду из такого рода отношений". "Да, беспокойство из-за усиления напряженности между США и Китаем есть, но нас нельзя заставить занять чью-либо сторону. Мы являемся важным партнером с точки зрения торговли и инвестиций с США, в совокупности они все еще номер один, но Китай является важным игроком, поэтому мы взаимодействуем больше, чем когда-либо прежде, во всех областях всеобъемлющим образом. По сути, мы называем это всеобъемлющим стратегическим партнерством", - заявил он на вопрос о том, как экономическая и политическая напряженность между Пекином и Вашингтоном влияет на отношения Китая и Малайзии. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970712504.html
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цены на нефть, китай, малайзия, сша, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Цены на нефть, Китай, Малайзия, США, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Премьер Малайзии высказался о росте напряженности между США и Китаем

Премьер Малайзии выразил беспокойство из-за роста напряженности между США и КНР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малайзия обеспокоена ростом напряженности между США и Китаем, но ее нельзя заставить выбирать чью-либо сторону, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT на полях ВЭФ.
Анвар Ибрагим отметил, что Китай является важным соседом, торговым партнером и крупным инвестором для Малайзии, страна занимает "позицию, чтобы извлечь выгоду из такого рода отношений".
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Премьер Малайзии назвал опасения об ухудшении отношений с Западом риторикой
Вчера, 08:56
"Да, беспокойство из-за усиления напряженности между США и Китаем есть, но нас нельзя заставить занять чью-либо сторону. Мы являемся важным партнером с точки зрения торговли и инвестиций с США, в совокупности они все еще номер один, но Китай является важным игроком, поэтому мы взаимодействуем больше, чем когда-либо прежде, во всех областях всеобъемлющим образом. По сути, мы называем это всеобъемлющим стратегическим партнерством", - заявил он на вопрос о том, как экономическая и политическая напряженность между Пекином и Вашингтоном влияет на отношения Китая и Малайзии.
Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск
Премьер Ибрагим: Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Малайзии невыгодно быть против России, заявил премьер
Вчера, 14:04
 
Цены на нефтьКитайМалайзияСШАДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В мире
 
 
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