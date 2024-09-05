https://ria.ru/20240905/malayziya-1970839629.html
Премьер Малайзии назвал политику Запада в отношении Газы лицемерной
Премьер Малайзии назвал политику Запада в отношении Газы лицемерной - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии назвал политику Запада в отношении Газы лицемерной
Политика стран Запада в отношении палестино-израильского конфликта и сектора Газа аморальна и лицемерна на фоне их подхода к украинскому кризису, заявил в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:03
2024-09-05T15:03
2024-09-05T15:15
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Политика стран Запада в отношении палестино-израильского конфликта и сектора Газа аморальна и лицемерна на фоне их подхода к украинскому кризису, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим."Я вижу отказ от моральных принципов и, безусловно, очевидные противоречия в том, как они видят конфликты, подобные украинскому, по сравнению с Газой. Противоречия крайне очевидны, я бы даже назвал их лицемерными, но в конечном итоге то, что действительно важно - это обеспечить мир", - отметил премьер в интервью на полях ВЭФ-2024, комментируя политику Запада в отношении израильско-палестинского конфликта.Анвар Ибрагим добавил, что мир в его представлении означает "прекращение колониализма", который существует и по сей день.Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
https://radiosputnik.ru/20240905/briks-1970837770.html
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Премьер Малайзии о лицемерной политике Запада
Премьер Малайзии считает аморальной и лицемерной политику Запада в отношении Газы, об этом он заявил в интервью РИА Новости и RT.
Я вижу отказ от моральных принципов и, безусловно, очевидные противоречия в том, как они видят конфликты, подобные украинскому, по сравнению с Газой.
2024-09-05T15:03
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире, цены на нефть, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, малайзия
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире, Цены на нефть, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Малайзия
Премьер Малайзии назвал политику Запада в отношении Газы лицемерной
Премьер Малайзии: политика Запада в отношении Газы аморальна и лицемерна