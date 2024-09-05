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Малайзии невыгодно быть против России, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024
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14:04 05.09.2024 (обновлено: 14:54 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970823500.html
Малайзии невыгодно быть против России, заявил премьер
Малайзии невыгодно быть против России, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024
Малайзии невыгодно быть против России, заявил премьер
Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада и быть против России, страна поддерживает хорошие отношения со всеми сторонами и хотела бы мирного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:04
2024-09-05T14:54
в мире
малайзия
россия
сша
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада и быть против России, страна поддерживает хорошие отношения со всеми сторонами и хотела бы мирного урегулирования конфликтов, сказал в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Рассуждая о том, почему Малайзия не выбирает, на чью сторону встать, Анвар Ибрагим отметил, что его страна не хочет еще больше "усложнять проблему". Он подчеркнул, что не понимает, "на основе каких принципов" Малайзия должна была бы поддержать Запад. "Я имею в виду, что наше намерение, наша позиция, конечно, заключается в том, чтобы найти решение… а не становиться на сторону Запада против России. Какая нам от этого выгода? Как и в случае США с Китаем, мы поддерживаем хорошие отношения и с теми, и с другими. Зачем заставлять нас принимать чью-либо сторону?" - заявил премьер. Он добавил, что Малайзия хотела бы мирного урегулирования конфликтов на Украине и в Газе. "Мы призвали обе стороны к переговорам и урегулированию. Мы хотим мирного урегулирования конфликта, и мы совершенно ясно изложили нашу позицию", - сказал премьер. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
https://ria.ru/20240905/briks-1970819547.html
https://ria.ru/20240905/zapad-1970801412.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Премьер Ибрагим: Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада
Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада и быть против России, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер Анвар Ибрагим.
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в мире, малайзия, россия, сша, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Малайзия, Россия, США, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Малайзии невыгодно быть против России, заявил премьер

Премьер Ибрагим: Малайзии невыгодно быть на стороне Запада и против России

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада и быть против России, страна поддерживает хорошие отношения со всеми сторонами и хотела бы мирного урегулирования конфликтов, сказал в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Рассуждая о том, почему Малайзия не выбирает, на чью сторону встать, Анвар Ибрагим отметил, что его страна не хочет еще больше "усложнять проблему". Он подчеркнул, что не понимает, "на основе каких принципов" Малайзия должна была бы поддержать Запад.
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"Я имею в виду, что наше намерение, наша позиция, конечно, заключается в том, чтобы найти решение… а не становиться на сторону Запада против России. Какая нам от этого выгода? Как и в случае США с Китаем, мы поддерживаем хорошие отношения и с теми, и с другими. Зачем заставлять нас принимать чью-либо сторону?" - заявил премьер.
Он добавил, что Малайзия хотела бы мирного урегулирования конфликтов на Украине и в Газе.
"Мы призвали обе стороны к переговорам и урегулированию. Мы хотим мирного урегулирования конфликта, и мы совершенно ясно изложили нашу позицию", - сказал премьер.
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Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
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В миреМалайзияРоссияСШАДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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