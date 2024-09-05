https://ria.ru/20240905/malayziya-1970823500.html

Малайзии невыгодно быть против России, заявил премьер

Малайзии невыгодно быть против России, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024

Малайзии невыгодно быть против России, заявил премьер

Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада и быть против России, страна поддерживает хорошие отношения со всеми сторонами и хотела бы мирного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:04

2024-09-05T14:04

2024-09-05T14:54

в мире

малайзия

россия

сша

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада и быть против России, страна поддерживает хорошие отношения со всеми сторонами и хотела бы мирного урегулирования конфликтов, сказал в интервью РИА Новости и RT премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Рассуждая о том, почему Малайзия не выбирает, на чью сторону встать, Анвар Ибрагим отметил, что его страна не хочет еще больше "усложнять проблему". Он подчеркнул, что не понимает, "на основе каких принципов" Малайзия должна была бы поддержать Запад. "Я имею в виду, что наше намерение, наша позиция, конечно, заключается в том, чтобы найти решение… а не становиться на сторону Запада против России. Какая нам от этого выгода? Как и в случае США с Китаем, мы поддерживаем хорошие отношения и с теми, и с другими. Зачем заставлять нас принимать чью-либо сторону?" - заявил премьер. Он добавил, что Малайзия хотела бы мирного урегулирования конфликтов на Украине и в Газе. "Мы призвали обе стороны к переговорам и урегулированию. Мы хотим мирного урегулирования конфликта, и мы совершенно ясно изложили нашу позицию", - сказал премьер. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.

https://ria.ru/20240905/briks-1970819547.html

https://ria.ru/20240905/zapad-1970801412.html

https://ria.ru/20240905/povorot-1970616862.html

малайзия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Премьер Ибрагим: Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада Малайзии невыгодно становиться на сторону Запада и быть против России, заявил в интервью РИА Новости и RT премьер Анвар Ибрагим. 2024-09-05T14:04 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малайзия, россия, сша, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)