https://ria.ru/20240905/malayziya-1970808930.html
БРИКС важен для сдерживания натиска, заявил премьер Малайзии
БРИКС важен для сдерживания натиска, заявил премьер Малайзии - РИА Новости, 05.09.2024
БРИКС важен для сдерживания натиска, заявил премьер Малайзии
БРИКС важен для укрепления сотрудничества стран Глобального Юга и сдерживания натиска богатых индустриальных государств, заявил премьер-министр Малайзии Анвар... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:32
2024-09-05T13:32
2024-09-05T13:33
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. БРИКС важен для укрепления сотрудничества стран Глобального Юга и сдерживания натиска богатых индустриальных государств, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT.Анвар Ибрагим в июне этого года подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС, на встрече с президентом России Владимиром Путиным 4 сентября премьер Малайзии принял приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани."Мы крайне признательны за то, что президент (Владимир) Путин официально пригласил меня на встречу БРИКС в Казани в следующем месяце", - сказал Анвар Ибрагим. Говоря о том, что Малайзия может предложить объединению и чего ожидает взамен, Ибрагим подчеркнул, что политика страны, "конечно, заключается в укреплении Глобального Юга"."БРИКС - очень важный инструмент для укрепления такого рода сотрудничества между странами Глобального Юга. Не обязательно в антагонизме, но, по крайней мере, для сдерживания натиска других более богатых индустриальных стран, а также для того, чтобы, как минимум, выдерживать давление и вместе наращивать силу", - добавил он.Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970803667.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , брикс, малайзия, в мире, россия, казань, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , БРИКС, Малайзия, В мире, Россия, Казань, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
БРИКС важен для сдерживания натиска, заявил премьер Малайзии
Премьер Малайзии: БРИКС важен для сдерживания натиска индустриальных стран
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. БРИКС важен для укрепления сотрудничества стран Глобального Юга и сдерживания натиска богатых индустриальных государств, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT.
Анвар Ибрагим в июне этого года подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС, на встрече с президентом России Владимиром Путиным
4 сентября премьер Малайзии принял приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани
.
"Мы крайне признательны за то, что президент (Владимир) Путин официально пригласил меня на встречу БРИКС в Казани в следующем месяце", - сказал Анвар Ибрагим. Говоря о том, что Малайзия может предложить объединению и чего ожидает взамен, Ибрагим подчеркнул, что политика страны, "конечно, заключается в укреплении Глобального Юга".
"БРИКС - очень важный инструмент для укрепления такого рода сотрудничества между странами Глобального Юга. Не обязательно в антагонизме, но, по крайней мере, для сдерживания натиска других более богатых индустриальных стран, а также для того, чтобы, как минимум, выдерживать давление и вместе наращивать силу", - добавил он.
Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.