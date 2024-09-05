Рейтинг@Mail.ru
БРИКС важен для сдерживания натиска, заявил премьер Малайзии - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 05.09.2024 (обновлено: 13:33 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970808930.html
БРИКС важен для сдерживания натиска, заявил премьер Малайзии
БРИКС важен для сдерживания натиска, заявил премьер Малайзии - РИА Новости, 05.09.2024
БРИКС важен для сдерживания натиска, заявил премьер Малайзии
БРИКС важен для укрепления сотрудничества стран Глобального Юга и сдерживания натиска богатых индустриальных государств, заявил премьер-министр Малайзии Анвар... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:32
2024-09-05T13:33
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
брикс
малайзия
в мире
россия
казань
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970747131_0:167:3070:1894_1920x0_80_0_0_59a4048ba256b07c40d7e26656cd1e96.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. БРИКС важен для укрепления сотрудничества стран Глобального Юга и сдерживания натиска богатых индустриальных государств, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT.Анвар Ибрагим в июне этого года подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС, на встрече с президентом России Владимиром Путиным 4 сентября премьер Малайзии принял приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани."Мы крайне признательны за то, что президент (Владимир) Путин официально пригласил меня на встречу БРИКС в Казани в следующем месяце", - сказал Анвар Ибрагим. Говоря о том, что Малайзия может предложить объединению и чего ожидает взамен, Ибрагим подчеркнул, что политика страны, "конечно, заключается в укреплении Глобального Юга"."БРИКС - очень важный инструмент для укрепления такого рода сотрудничества между странами Глобального Юга. Не обязательно в антагонизме, но, по крайней мере, для сдерживания натиска других более богатых индустриальных стран, а также для того, чтобы, как минимум, выдерживать давление и вместе наращивать силу", - добавил он.Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.Ключевые заявления Путина на ВЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970803667.html
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
малайзия
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970747131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e6b26a6a8acbfcd7115a11dd96ab8b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , брикс, малайзия, в мире, россия, казань, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , БРИКС, Малайзия, В мире, Россия, Казань, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
БРИКС важен для сдерживания натиска, заявил премьер Малайзии

Премьер Малайзии: БРИКС важен для сдерживания натиска индустриальных стран

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. БРИКС важен для укрепления сотрудничества стран Глобального Юга и сдерживания натиска богатых индустриальных государств, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT.
Анвар Ибрагим в июне этого года подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС, на встрече с президентом России Владимиром Путиным 4 сентября премьер Малайзии принял приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Премьер Малайзии высказался о санкциях против России
Вчера, 13:13
"Мы крайне признательны за то, что президент (Владимир) Путин официально пригласил меня на встречу БРИКС в Казани в следующем месяце", - сказал Анвар Ибрагим. Говоря о том, что Малайзия может предложить объединению и чего ожидает взамен, Ибрагим подчеркнул, что политика страны, "конечно, заключается в укреплении Глобального Юга".
"БРИКС - очень важный инструмент для укрепления такого рода сотрудничества между странами Глобального Юга. Не обязательно в антагонизме, но, по крайней мере, для сдерживания натиска других более богатых индустриальных стран, а также для того, чтобы, как минимум, выдерживать давление и вместе наращивать силу", - добавил он.
Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам
Вчера, 12:11
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)БРИКСМалайзияВ миреРоссияКазаньВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала