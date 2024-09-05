https://ria.ru/20240905/malayziya-1970769886.html

Премьер Малайзии оценил перспективы работы российский компаний в стране

Премьер Малайзии оценил перспективы работы российский компаний в стране - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии оценил перспективы работы российский компаний в стране

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ заявил, что встретился с представителями российского бизнеса, многие компании готовы начать работу в его стране. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:26

2024-09-05T11:26

2024-09-05T11:26

экономика

малайзия

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970766006_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_fbe084d374e9db616ff17ac2dd221301.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ заявил, что встретился с представителями российского бизнеса, многие компании готовы начать работу в его стране. "Я встречался с представителями нескольких российских компаний и вчера, и сегодня утром",- сказал он в ходе пленарной сессии. Он напомнил, что Малайзия не присоединились к санкциям против РФ, не вступает в конфронтацию с какой либо державой. "Мы делаем акцент на развитие экономики путем создания экономической зоны, конечно, российские компании приглашаются",- отметил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/malayziya-1970746020.html

малайзия

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, малайзия, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , восточный экономический форум (вэф)