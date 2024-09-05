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Премьер Малайзии оценил перспективы работы российский компаний в стране - РИА Новости, 05.09.2024
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11:26 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970769886.html
Премьер Малайзии оценил перспективы работы российский компаний в стране
Премьер Малайзии оценил перспективы работы российский компаний в стране - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии оценил перспективы работы российский компаний в стране
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ заявил, что встретился с представителями российского бизнеса, многие компании готовы начать работу в его стране. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:26
2024-09-05T11:26
экономика
малайзия
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ заявил, что встретился с представителями российского бизнеса, многие компании готовы начать работу в его стране. "Я встречался с представителями нескольких российских компаний и вчера, и сегодня утром",- сказал он в ходе пленарной сессии. Он напомнил, что Малайзия не присоединились к санкциям против РФ, не вступает в конфронтацию с какой либо державой. "Мы делаем акцент на развитие экономики путем создания экономической зоны, конечно, российские компании приглашаются",- отметил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, малайзия, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Малайзия, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Восточный экономический форум (ВЭФ)
Премьер Малайзии оценил перспективы работы российский компаний в стране

Малазийский премьер Анвар Ибрагим: многие компании РФ готовы работать в Малайзии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ заявил, что встретился с представителями российского бизнеса, многие компании готовы начать работу в его стране.
"Я встречался с представителями нескольких российских компаний и вчера, и сегодня утром",- сказал он в ходе пленарной сессии.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Он напомнил, что Малайзия не присоединились к санкциям против РФ, не вступает в конфронтацию с какой либо державой.
"Мы делаем акцент на развитие экономики путем создания экономической зоны, конечно, российские компании приглашаются",- отметил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
 
ЭкономикаМалайзияРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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