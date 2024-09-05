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Премьер Малайзии обратился к аудитории на ВЭФ по-русски
Премьер Малайзии обратился к аудитории на ВЭФ по-русски - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии обратился к аудитории на ВЭФ по-русски
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение, свою... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:11
2024-09-05T10:11
2024-09-05T10:11
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владивосток
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дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение, свою речь он начал на русском, со слова "здравствуйте". "Здравствуйте... Уважаемый господин президент, уважаемый вице-президент Китая, дорогие гости. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность президенту Владимиру Путину за приглашение поучаствовать в этом важнейшем и по-настоящему знаковом форуме здесь, во Владивостоке ", - сказал премьер Малайзии на пленарном заседании. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Приветственная речь премьера Малайзии на пленарном заседании ВЭФ
Премьер Малайзии начал свою речь на пленарном заседании ВЭФ с русского слова "здравствуйте".
Анвар Ибрагим поблагодарил Путина за приглашение поучаствовать в форуме, назвал его знаковым.
2024-09-05T10:11
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малайзия, владивосток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Владивосток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии обратился к аудитории на ВЭФ по-русски
Премьер Малайзии Ибрагим поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ по-русски