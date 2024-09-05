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Премьер Малайзии назвал опасения об ухудшении отношений с Западом риторикой
Премьер Малайзии назвал опасения об ухудшении отношений с Западом риторикой - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии назвал опасения об ухудшении отношений с Западом риторикой
Опасения об ухудшении отношений Малайзии со странами Запада из-за желания страны вступить в БРИКС являются "просто риторикой", страна сохраняет свою... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:56
2024-09-05T08:56
2024-09-05T08:56
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вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ДЖАКАРТА, 5 сен - РИА Новости. Опасения об ухудшении отношений Малайзии со странами Запада из-за желания страны вступить в БРИКС являются "просто риторикой", страна сохраняет свою независимость и свободу решений, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим малайзийскому агентству Bernama на полях ВЭФ-2024. Ранее Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. "Отвечая на опасения относительно потенциальных негативных последствий (вступления в БРИКС - ред.) для отношений Малайзии с Соединенными Штатами и Европой, Анвар отклонил их как простую риторику", - отмечает издание. По его данным, премьер также подчеркнул независимую позицию Малайзии и открытый подход к международному сотрудничеству. "Наш подход открыт и свободен в международных отношениях, о чем свидетельствует наше взаимодействие с Европой, Америкой, Китаем, Индией, а теперь и с Россией. БРИКС укрепляет Глобальный Юг, предлагая нам экономические возможности, свободные от внешнего давления", - добавил политик. Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/briks-1970487802.html
https://ria.ru/20240905/povorot-1970616862.html
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в мире, малайзия, россия, европа, владимир путин, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Малайзия, Россия, Европа, Владимир Путин, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии назвал опасения об ухудшении отношений с Западом риторикой
Премьер Ибрагим: опасения о критике Запада из-за вступления в БРИКС — риторика