https://ria.ru/20240905/malajzija-1970780065.html
Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку
Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.09.2024
Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку
Малайзия приветствует позицию Москвы и Пекина по ближневосточному конфликту, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:54
2024-09-05T11:54
2024-09-05T11:54
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малайзия
москва
пекин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия приветствует позицию Москвы и Пекина по ближневосточному конфликту, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Я приветствую позицию Российской Федерации и Китая. Мы знаем, что МИД предпринимал очень много инициатив по урегулированию ситуации. Большинство стран разделяет эту позицию, включая признание государства Палестины" - сказал он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, малайзия, москва, пекин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Малайзия, Москва, Пекин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку
Малайзия приветствует позицию России и Китая по ближневосточному конфликту