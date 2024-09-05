https://ria.ru/20240905/malajzija-1970780065.html

Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку

Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.09.2024

Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку

Малайзия приветствует позицию Москвы и Пекина по ближневосточному конфликту, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:54

2024-09-05T11:54

2024-09-05T11:54

в мире

малайзия

москва

пекин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия приветствует позицию Москвы и Пекина по ближневосточному конфликту, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Я приветствую позицию Российской Федерации и Китая. Мы знаем, что МИД предпринимал очень много инициатив по урегулированию ситуации. Большинство стран разделяет эту позицию, включая признание государства Палестины" - сказал он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/malayziya-1970742272.html

малайзия

москва

пекин

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в мире, малайзия, москва, пекин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)