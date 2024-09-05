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Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.09.2024
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11:54 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/malajzija-1970780065.html
Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку
Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.09.2024
Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку
Малайзия приветствует позицию Москвы и Пекина по ближневосточному конфликту, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:54
2024-09-05T11:54
в мире
малайзия
москва
пекин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия приветствует позицию Москвы и Пекина по ближневосточному конфликту, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Я приветствую позицию Российской Федерации и Китая. Мы знаем, что МИД предпринимал очень много инициатив по урегулированию ситуации. Большинство стран разделяет эту позицию, включая признание государства Палестины" - сказал он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970742272.html
малайзия
москва
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в мире, малайзия, москва, пекин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Малайзия, Москва, Пекин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку

Малайзия приветствует позицию России и Китая по ближневосточному конфликту

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия приветствует позицию Москвы и Пекина по ближневосточному конфликту, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Я приветствую позицию Российской Федерации и Китая. Мы знаем, что МИД предпринимал очень много инициатив по урегулированию ситуации. Большинство стран разделяет эту позицию, включая признание государства Палестины" - сказал он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Приветственная речь премьера Малайзии на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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В миреМалайзияМоскваПекинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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