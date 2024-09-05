https://ria.ru/20240905/mahachkala-1970929717.html
В Махачкале арестовали двух полицейских по делу о гибели участника СВО
В Махачкале арестовали двух полицейских по делу о гибели участника СВО - РИА Новости, 05.09.2024
В Махачкале арестовали двух полицейских по делу о гибели участника СВО
Суд в Махачкале арестовал еще двух сотрудников патрульно-постовой службы по делу о гибели участника специальной военной операции в отделе полиции, сообщили в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:38
2024-09-05T22:38
2024-09-05T22:38
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МАХАЧКАЛА, 5 сен - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал еще двух сотрудников патрульно-постовой службы по делу о гибели участника специальной военной операции в отделе полиции, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана. Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали, что 9 июля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы скончался доставленный за нарушение общественного порядка 48-летний местный житель. Председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщал, что умерший Ахмед Джабраилов был участником специальной военной операции, эту информацию позже подтвердили и в СК России. "В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух сотрудников полка ППСП управления МВД России по городу Махачкале, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Суд… избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, по 3 ноября", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, на территории административного здания Советского РОВД Махачкалы обвиняемые применили в отношении Джабраилова физическое насилие, в том числе с применением электрошокера. Ранее по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и превышении должностных полномочий был задержан и затем арестован на два месяца командир отделения полка ППСП управления МВД России по Махачкале. По данным следствия, он применил в отношении доставленного в отдел физическое насилие, в том числе с применением специальных средств нанес множественные удары руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался.
https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html
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происшествия, махачкала, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале арестовали двух полицейских по делу о гибели участника СВО
Суд в Махачкале арестовал еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
МАХАЧКАЛА, 5 сен - РИА Новости.
Суд в Махачкале арестовал еще двух сотрудников патрульно-постовой службы по делу о гибели участника специальной военной операции в отделе полиции, сообщили в пресс-службе
Верховного суда Дагестана.
Ранее в следственном управлении СК РФ
по Дагестану сообщали, что 9 июля в отделе полиции по Советскому району
Махачкалы скончался доставленный за нарушение общественного порядка 48-летний местный житель. Председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщал, что умерший Ахмед Джабраилов был участником специальной военной операции, эту информацию позже подтвердили и в СК России.
"В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух сотрудников полка ППСП управления МВД России по городу Махачкале, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Суд… избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, по 3 ноября", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, на территории административного здания Советского РОВД Махачкалы обвиняемые применили в отношении Джабраилова физическое насилие, в том числе с применением электрошокера.
Ранее по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и превышении должностных полномочий был задержан и затем арестован на два месяца командир отделения полка ППСП управления МВД России по Махачкале. По данным следствия, он применил в отношении доставленного в отдел физическое насилие, в том числе с применением специальных средств нанес множественные удары руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался.