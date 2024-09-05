https://ria.ru/20240905/mahachkala-1970724961.html

В Махачкале ищут двух мужчин, подозреваемых в убийстве

В Махачкале ищут двух мужчин, подозреваемых в убийстве - РИА Новости, 05.09.2024

В Махачкале ищут двух мужчин, подозреваемых в убийстве

В Дагестане разыскивают двух мужчин по подозрению в убийстве женщины, сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:26

2024-09-05T09:26

2024-09-05T13:17

происшествия

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости. В Дагестане разыскивают двух мужчин по подозрению в убийстве женщины, сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета. "Принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемых и их задержанию", — говорится в релизе.Тело 31-летней жительницы Махачкалы с колото-резаными ранами нашли накануне около 22:00 на пересечении улиц Энергетиков и Медовая. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Сейчас сотрудники СК проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240903/tagil-1970307015.html

махачкала

россия

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2024

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)