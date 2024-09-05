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В Махачкале ищут двух мужчин, подозреваемых в убийстве - РИА Новости, 05.09.2024
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09:26 05.09.2024 (обновлено: 13:17 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/mahachkala-1970724961.html
В Махачкале ищут двух мужчин, подозреваемых в убийстве
В Махачкале ищут двух мужчин, подозреваемых в убийстве - РИА Новости, 05.09.2024
В Махачкале ищут двух мужчин, подозреваемых в убийстве
В Дагестане разыскивают двух мужчин по подозрению в убийстве женщины, сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:26
2024-09-05T13:17
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости. В Дагестане разыскивают двух мужчин по подозрению в убийстве женщины, сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета. "Принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемых и их задержанию", — говорится в релизе.Тело 31-летней жительницы Махачкалы с колото-резаными ранами нашли накануне около 22:00 на пересечении улиц Энергетиков и Медовая. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Сейчас сотрудники СК проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале ищут двух мужчин, подозреваемых в убийстве

В Махачкале нашли тело 31-летней женщины с признаками насильственной смерти

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости. В Дагестане разыскивают двух мужчин по подозрению в убийстве женщины, сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.
"Принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемых и их задержанию", — говорится в релизе.
Тело 31-летней жительницы Махачкалы с колото-резаными ранами нашли накануне около 22:00 на пересечении улиц Энергетиков и Медовая. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Сейчас сотрудники СК проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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