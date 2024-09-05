Рейтинг@Mail.ru
Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
15:04 05.09.2024 (обновлено: 15:05 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/lyubimovanagrady-1970836611.html
Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева
Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева - РИА Новости, 05.09.2024
Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вручила ведомственные награды коллективу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:04
2024-09-05T15:05
музейные маршруты россии
россия
дальний восток
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970836421_0:39:2516:1454_1920x0_80_0_0_2950ce15d283dd8caab8dc5834b49c4d.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вручила ведомственные награды коллективу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева, отметив, что, в том числе, наградила почетной грамотой директора музея Виктора Шалая.&quot;Вручила директору музея Виктору Шалаю почетную грамоту Минкультуры России за активное участие в организации мероприятий, способствующих популяризации культуры на Дальнем Востоке. Коллективу учреждения объявлена благодарность за большой вклад в развитие культуры Дальнего Востока&quot;, - написала она в своем Telegram-канале.Министр назвала музейщиков невероятными подвижниками, отметив, что ведомство борется за то, чтобы самые яркие и талантливые люди сохранялись в учреждениях культуры."И наша задача сделать так, чтобы вы могли трудиться не вопреки, а благодаря", – подчеркнула Любимова.Собрание Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева насчитывает более 600 тысяч единиц хранения – движимых памятников природы, истории, археологии, этнографии, культуры, которые документируют историю Дальнего Востока от Чукотки до Приморья.
https://ria.ru/20240904/ermitazhnayapremiya-1970500954.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970836421_0:0:2443:1832_1920x0_80_0_0_cfe3c99a895a3e96fe4347b815f5bba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, ольга любимова
Музейные маршруты России, Россия, Дальний Восток, Ольга Любимова

Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева

© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФМинистр культуры Ольга Любимова и директор Музея истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева Виктор Шалай
Министр культуры Ольга Любимова и директор Музея истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева Виктор Шалай - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вручила ведомственные награды коллективу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева, отметив, что, в том числе, наградила почетной грамотой директора музея Виктора Шалая.
«

"Вручила директору музея Виктору Шалаю почетную грамоту Минкультуры России за активное участие в организации мероприятий, способствующих популяризации культуры на Дальнем Востоке. Коллективу учреждения объявлена благодарность за большой вклад в развитие культуры Дальнего Востока", - написала она в своем Telegram-канале.

Министр назвала музейщиков невероятными подвижниками, отметив, что ведомство борется за то, чтобы самые яркие и талантливые люди сохранялись в учреждениях культуры.
"И наша задача сделать так, чтобы вы могли трудиться не вопреки, а благодаря", – подчеркнула Любимова.
Собрание Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева насчитывает более 600 тысяч единиц хранения – движимых памятников природы, истории, археологии, этнографии, культуры, которые документируют историю Дальнего Востока от Чукотки до Приморья.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Голикова: Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы – лауреаты Эрмитажной премии
4 сентября, 13:43
 
Музейные маршруты РоссииРоссияДальний ВостокОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала