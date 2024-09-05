https://ria.ru/20240905/lyubimovanagrady-1970836611.html

Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева

Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева - РИА Новости, 05.09.2024

Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вручила ведомственные награды коллективу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:04

2024-09-05T15:04

2024-09-05T15:05

музейные маршруты россии

россия

дальний восток

ольга любимова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970836421_0:39:2516:1454_1920x0_80_0_0_2950ce15d283dd8caab8dc5834b49c4d.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вручила ведомственные награды коллективу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева, отметив, что, в том числе, наградила почетной грамотой директора музея Виктора Шалая."Вручила директору музея Виктору Шалаю почетную грамоту Минкультуры России за активное участие в организации мероприятий, способствующих популяризации культуры на Дальнем Востоке. Коллективу учреждения объявлена благодарность за большой вклад в развитие культуры Дальнего Востока", - написала она в своем Telegram-канале.Министр назвала музейщиков невероятными подвижниками, отметив, что ведомство борется за то, чтобы самые яркие и талантливые люди сохранялись в учреждениях культуры."И наша задача сделать так, чтобы вы могли трудиться не вопреки, а благодаря", – подчеркнула Любимова.Собрание Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева насчитывает более 600 тысяч единиц хранения – движимых памятников природы, истории, археологии, этнографии, культуры, которые документируют историю Дальнего Востока от Чукотки до Приморья.

https://ria.ru/20240904/ermitazhnayapremiya-1970500954.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, ольга любимова