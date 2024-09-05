https://ria.ru/20240905/lyubimovanagrady-1970836611.html
Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева
Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева - РИА Новости, 05.09.2024
Любимова вручила награды коллективу Музея Дальнего Востока имени Арсеньева
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вручила ведомственные награды коллективу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:04
2024-09-05T15:04
2024-09-05T15:05
музейные маршруты россии
россия
дальний восток
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970836421_0:39:2516:1454_1920x0_80_0_0_2950ce15d283dd8caab8dc5834b49c4d.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вручила ведомственные награды коллективу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева, отметив, что, в том числе, наградила почетной грамотой директора музея Виктора Шалая."Вручила директору музея Виктору Шалаю почетную грамоту Минкультуры России за активное участие в организации мероприятий, способствующих популяризации культуры на Дальнем Востоке. Коллективу учреждения объявлена благодарность за большой вклад в развитие культуры Дальнего Востока", - написала она в своем Telegram-канале.Министр назвала музейщиков невероятными подвижниками, отметив, что ведомство борется за то, чтобы самые яркие и талантливые люди сохранялись в учреждениях культуры."И наша задача сделать так, чтобы вы могли трудиться не вопреки, а благодаря", – подчеркнула Любимова.Собрание Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева насчитывает более 600 тысяч единиц хранения – движимых памятников природы, истории, археологии, этнографии, культуры, которые документируют историю Дальнего Востока от Чукотки до Приморья.
https://ria.ru/20240904/ermitazhnayapremiya-1970500954.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970836421_0:0:2443:1832_1920x0_80_0_0_cfe3c99a895a3e96fe4347b815f5bba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, ольга любимова
Музейные маршруты России, Россия, Дальний Восток, Ольга Любимова
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вручила ведомственные награды коллективу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева, отметив, что, в том числе, наградила почетной грамотой директора музея Виктора Шалая.
«
"Вручила директору музея Виктору Шалаю почетную грамоту Минкультуры России за активное участие в организации мероприятий, способствующих популяризации культуры на Дальнем Востоке. Коллективу учреждения объявлена благодарность за большой вклад в развитие культуры Дальнего Востока", - написала она в своем Telegram-канале.
Министр назвала музейщиков невероятными подвижниками, отметив, что ведомство борется за то, чтобы самые яркие и талантливые люди сохранялись в учреждениях культуры.
"И наша задача сделать так, чтобы вы могли трудиться не вопреки, а благодаря", – подчеркнула Любимова.
Собрание Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева насчитывает более 600 тысяч единиц хранения – движимых памятников природы, истории, археологии, этнографии, культуры, которые документируют историю Дальнего Востока от Чукотки до Приморья.