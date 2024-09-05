https://ria.ru/20240905/logistika-1970804186.html

Эксперты на ВЭФ обсудили развитие транспорта и логистики на Дальнем Востоке

Эксперты на ВЭФ обсудили развитие транспорта и логистики на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Эксперты на ВЭФ обсудили развитие транспорта и логистики на Дальнем Востоке

В рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась ключевая сессия "На Восток! Маршруты нового времени". Главной темой дискуссии стало РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:20

2024-09-05T13:20

2024-09-05T13:46

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970817162_0:113:1049:703_1920x0_80_0_0_7dbf681fdd6908ddce5284d0d67eca9f.jpg

МОСКВА, 5 сен - пресс-служба АО "Восточный порт". В рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась ключевая сессия "На Восток! Маршруты нового времени". Главной темой дискуссии стало развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и укрепление логистических маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сессии приняли участие ведущие эксперты транспортной отрасли, представители правительства Российской Федерации, руководители крупнейших транспортных и инфраструктурных компаний. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев отметил, что разворот российской логистики на Восток не стоит считать вынужденным или неожиданным шагом. Он также указал на утверждение президентом России третьей очереди Восточного полигона, что позволит увеличить пропускную способность железнодорожных магистралей до 270 миллиона тонн к 2032 году. Министр транспорта Роман Старовойт в ходе выступления заявил, что Дальний Восток станет одним из ключевых направлений для развития транспортной инфраструктуры в России. К 2033 году пропускная способность Восточного полигона должна вырасти на 56% до 270 миллионов тонн Генеральный директор структур ООО "Универсальная логистика" и ПАО "НПК ОВК" Ирина Ольховская в своем выступлении рассказала в том числе о перспективах использования инновационного подвижного состава. Использование полувагонов для перевозки контейнеров крайне эффективно для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Этот сегмент демонстрирует значительный рост. "За прошлый год было отгружено 106 тысяч полувагонов с контейнерами с Дальнего Востока, а уже за 8 месяцев этого года — 114 тысяч, что на 7,5% больше. И это только за восемь месяцев", - сообщила Ольховская. По ее словам, необходимо сосредоточиться на увеличении двойной погрузки, чтобы минимизировать количество порожних рейсов. "Каждые 10% прироста доли использования этого парка — это дополнительные 2 миллиона тонн грузов в год. В прошлом году доля таких вагонов составляла 47%, в этом — уже 50%", - отметила генеральный директор НПК ОВК. Эксперт перечислила конкретные предложения по оптимизации работы Восточного полигона: — Приравнять статус поездов с полувагонами к контейнерным поездам. Это позволит операторам выполнять также другие контракты с погрузкой насыпных грузов. — Отменить ограничения на заадресовку полувагонов из-под контейнера. Это дополнительная технологическая стимуляция и выполнение сервисных контрактов. — Нормативно закрепить использование инновационных полувагонов для всех видов грузов на Восточном полигоне, увеличить мощности специализированных терминалов по всем грузам. — Актуализировать технические условия для погрузки контейнеров в полувагоны. Это позволит ускорить процесс на 30% в портах. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы