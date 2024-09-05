https://ria.ru/20240905/lgoty-1734963995.html

Льготы на проезд: кому положены преференции в 2024 году и как их оформить

Льготы на проезд в 2024 году: как оформить пенсионерам, инвалидам, ветеранам, студентам

Льготы на проезд: кому положены преференции в 2024 году и как их оформить

Льготы на проезд в общественном транспорте — это мера социальной поддержки определенных категорий граждан, которые могут ездить бесплатно или со скидкой в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:36

2024-09-05T12:36

2024-09-05T12:36

общество

льготы

транспорт

общественный транспорт

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Льготы на проезд в общественном транспорте — это мера социальной поддержки определенных категорий граждан, которые могут ездить бесплатно или со скидкой в автобусах, электричках, метро. О том, кому полагаются преференции и как их оформить, какие привилегии действуют в Москве и регионах, где получить льготный проездной билет в 2024 году учащимся, пенсионерам, инвалидам, — в материале РИА Новости.Льготы на проездЛьготы на проезд есть на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Они регулируются законами "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации", "О государственной социальной помощи" и "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".В 2024 году льготы на проезд предоставляются (в зависимости от региона):Кому положеныКатегории граждан, которые имеют право на бесплатный проезд, отличаются от региона к региону. Им может быть предоставлен полностью бесплатный проезд, скидки на покупку проездного билета, а также компенсация его стоимости. Уточнить этот вопрос можно в органах соцзащиты. Список льготников:ПенсионерыЛьготы пенсионерам и предпенсионерам устанавливаются на региональном уровне. Так, в Москве и в Подмосковье они могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте, электричках, на Московских центральных диаметрах и Московском центральном кольце. Для этого используется социальная карта москвича. В Санкт-Петербурге этой категории граждан доступны покупка льготного проездного, бесплатный проезд на электричках, скидки в некоторых видах транспорта.ВетераныУчастники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий также имеют право на льготный проезд на любом виде общественного транспорта, кроме такси. При этом в Москве можно получить денежную компенсацию, если человек не пользуется льготой. Такая мера поддержки касается и поездок на электричках, аэроэкспрессе. Для этой категории граждан бесплатный проезд — федеральная льгота. В Санкт-Петербурге у ветеранов труда такие же преференции, как и у пенсионеров — льготный проездной, поездки на электричках, скидки на билеты.ИнвалидыСогласно ст. 6.1, 6.2 закона № 178-ФЗ, инвалиды имеют право на льготный проезд до места лечения и обратно. Это касается пригородных электричек, междугородних автобусов и поездов. Преференции не закреплены на федеральном уровне, но есть в большинстве регионов. Например, в Москве на бесплатный проезд имеют право инвалиды 1 и 2 групп, лица, ставшие инвалидами из-за аварии на Чернобыльской АЭС или на производственном объединении "Маяк", инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий. В Новосибирской области льготу получают и инвалиды 3 группы, им также положена скидка на железнодорожные билеты в период с 1 октября по 15 мая. При этом с инвалидом первой и второй группы бесплатно может ехать и сопровождающий, достигший 18 лет.Школьники и студенты"Льготы на проезд для детей и школьников предусмотрены федеральным и местным законодательством, — рассказал РИА Новости адвокат и кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. — Статьей 21 федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ предусмотрено право пассажира перевозить с собой бесплатно без предоставления отдельных мест для сидения:Но есть исключение, предусмотренное частью 2 этой статьи: в случаях, если запрещено перевозить в транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения, пассажир имеет право проехать с двумя детьми в возрасте не старше 12 лет, купив им билеты со скидкой 50 и более процентов. Городские маршруты при этом в законе не отделяются от пригородных, то есть правила одинаковы для тех и других. На автобусы, работающие на пригородных маршрутах, детей до 7 лет можно взять без приобретения билета".Льготы студентам устанавливают региональные власти, и бесплатный проезд доступен не во всех субъектах страны. В Москве такая мера социальной поддержки выражается в скидках на проезд или в студенческом проездном. Для этого нужно оформить карту москвича. Также, согласно постановлению правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 1163, регионы могут установить скидку в размере 50% на железнодорожные билеты для молодых людей, обучающихся в вузах, колледжах и т.д. Такую льготу дадут только при обучении на очной форме. В Москве студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры могут ездить на пригородных электричках со скидкой 50% с 1 сентября по 15 июня.Например, в Москве с 2024 года стоимость проездного для школьников на метро, МЦК и МЦД составляет 510 рублей в месяц (1440 рублей на 3 месяца), а на наземный транспорт – 325 рублей в месяц (935 рублей на 3 месяца). При этом появился единый билет, объединяющий все виды транспорта, его стоимость 770 рублей в месяц (2210 рублей на 3 месяца).Отдельные привилегии от государства предусмотрены для несовершеннолетних с ограничениями по здоровью."Справка об инвалидности значительно расширяет права на использование всех видов транспортных линий, кроме такси, — объяснил эксперт. — Но нужно учитывать, что преференции для инвалидов оплачивают местные бюджеты. За ними необходимо обращаться в органы соцзащиты. Кроме того, с малолетним инвалидом может бесплатно ездить сопровождающий. Но на руках у человека должен быть документ, подтверждающий полномочия.Также возможность бесплатного проезда малолетнего пассажира установлена статьей 786 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно ей, пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях".Школьникам льготы на проезд предоставляются на уровне субъекта Федерации и муниципалитета. Размер преференций в каждом регионе свой. В Москве и Санкт-Петербурге школьники ездят по специальной карте или проездному билету без лимита поездок.ДетиВ городском или пригородном автобусе пассажир вправе провозить с собой бесплатно детей не старше семи лет без предоставления отдельных мест. При выделении отдельных мест по детскому тарифу можно провезти двух детей не старше 12 лет. В междугородном автобусе можно перевозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше пяти лет также без отдельного места. В поезде пригородного сообщения пассажир может провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет.Скидки и акции для детей на РЖДМаленькие дети могут бесплатно летать на самолетах. “Пользование услугами авиаперевозчика бесплатно для детей, не достигших двухлетнего возраста, — добавил адвокат Геннадий Нефедовский. — Сопровождающие обязаны держать их на руках, не занимая дополнительного места. Если же на взрослого приходится двое детей и более, то приобрести билет на место обязательно. Ребенок должен сидеть. Стоимость билета при этом снижена вполовину. Льготы на перелеты установлены для детей, не достигших двенадцатилетнего возраста. Размер определяется перевозчиком".Многодетные семьиСогласно указу президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", бесплатный проезд положен детям из многодетных семей, которые обучаются в общеобразовательных школах. Также РЖД предоставляет 50-процентную скидку путешествия до санатория, свободные полки в поезде, возможность поменять место. В Москве на бесплатный проезд имеет право один из родителей.Какие льготы есть для разных видов транспортаЛьготы предоставляются при поездках на общественном транспорте. Например, на автобусе, троллейбусе, трамвае, электричке, самолете, поезде и т.д. Если человек принадлежит к льготной категории, то он имеет право на бесплатный проезд или скидки в общественном транспорте. При этом они не распространяются на частные компании, которые занимаются перевозками.Городской общественныйЛьготный проезд для граждан, которым он положен, распространяется на городские, пригородные и междугородние автобусы. Например, при поездке инвалида и его сопровождающего. Герои Советского Союза и России, Кавалеры ордена Славы трех степеней, полные кавалеры ордена "За службу Родине", Герои Социалистического Труда могут бесплатно поехать в другой город один или два раза в год в оба конца. Также в некоторых регионах есть подобная преференция для:Льготный проезд на маршрутках есть далеко не во всех регионах, к тому же, иногда транспортные средства принадлежат частным лицам. Если они государственные, то на них тоже распространяются льготы. Подобные преференции есть в Челябинской области, но не на всех маршрутах. Микроавтобусы в некоторых регионах также попадают под льготы.Метро считается общественным транспортом, поэтому в городах, где оно есть, действуют те же льготы, что и на других видах транспорта. Это касается пенсионеров, детей до 7 лет, инвалидов, ветеранов, детей из многодетной семьи, Героев Советского Союза и т.д.ПригородныйК пригородному транспорту относятся автобусы и электрички. Бесплатный проезд на электричках положен ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", семьям погибших во время Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и одному сопровождающему и т.д. Такая мера социальной поддержки зависит от распоряжения властей региона, поэтому следует заранее уточнить, положена льгота или нет.Междугородний и международныйДети до 5 лет имеют льготный проезд в поездах междугородного или дальнего следования. Герои Советского Союза, Герои РФ могут бесплатно ездить в вагонах всех категорий два раза в год по личным надобностям и один раз в год к месту лечения и обратно. Участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, некоторые военнослужащие, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, инвалиды, дети-инвалиды, лица, сопровождающие в поездках инвалидов, а также пострадавшие от радиации граждане имеют право на бесплатный проезд до места лечения и обратно."Льготы на авиасообщения выражаются в уменьшении стоимости билета, — пояснил адвокат Геннадий Нефедовский. — Такие льготы предусмотрены для детей дошкольного и школьного возрастов, пенсионеров и ветеранов труда, инвалидов, а также многодетных семей, студентов. В случае с детьми для бесплатного перелета (касается только детей до 2 лет), необходимо при покупке билета предоставить авиаперевозчику свидетельство о рождении ребенка. Для инвалидов — свидетельство медико-социальной экспертизы, для пенсионеров — пенсионное удостоверение, для школьников — справку из школы и свидетельство о рождении, если школьник не достиг 14-летнего возраста".Кроме того, как отмечает ведущий юрист Европейской юридической службы Марина Антонова, пассажиры авиакомпаний могут приобрести билеты по субсидированным тарифам. Перечень таких маршрутов установлен Постановлением Правительства РФ от 02.03.2018 № 215 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".Виды льгот на проездЛьготы на проезд в 2024 году продолжают действовать как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Они предоставляются в форме бесплатного проезда, скидки на покупку проездного или компенсации части его стоимости. С начала года увеличилась стоимость проездных билетов для льготных категорий граждан.Как оформить льготы на проездПраво на льготный проезд необходимо подтвердить. Как это можно сделать, зависит от категории льготника и региона.Куда обращатьсяВ Москве сначала нужно оформить социальную карту, которую дают в МФЦ. Для этого следует написать заявление, предоставить паспорт, документ, подтверждающий право на льготы, а также фотографии 3×4 см. Студентам, прежде чем оформить карту москвича в МФЦ, следует убедиться, что они есть в специальном реестре. Оформить карту можно в МФЦ или на сайте мэра Москвы. Если в реестре нет данных, для уточнения информации следует обратиться в ВУЗ.В Санкт-Петербурге оформить или купить льготный проездной можно в кассе метрополитена, для этого тоже нужно предоставить соответствующие документы. Школьнику льготу может оформлять школа, если есть копии необходимых бумаг. В регионах процедура может несколько отличаться.Необходимые документыЧтобы получить льготу, сначала нужно ее оформить, потому что без подтверждающего документа ей воспользоваться нельзя. Список бумаг для оформления преференции на бесплатный проезд может меняться в зависимости от категории, к которой принадлежит человек. Обычно для этого требуются:СрокиВ течение 30 дней выдадут карту, а на время ее изготовления предоставляют временный проездной и справку, по которым можно приобретать билеты на электричку бесплатно или со скидкой. Срок действия льготного проездного для обучающихся — с даты оформления по 30 сентября следующего года или раньше, если право на льготу истечет до указанного периода.Льготы на проезд в МосквеЛьготники могут ездить по Москве на общественном транспорте бесплатно или по безлимитному проездному со скидкой. Бесплатный проезд отдельных категорий граждан на общественном транспорте Москвы и Подмосковья продлен на 2024 год. Полный список льготников с правом на бесплатный проезд — в ч. 2 и 3 ст. 3 закона Москвы от 03.11.2004 № 70.В Москве учащийся может купить льготный проездной на один или три месяца. Цена проездного различается в зависимости от вида транспорта:Бесплатные поездки на Московском центральном кольце (МЦК) и на Московских центральных диаметрах (МЦД)доступны льготникам. Например, пенсионерам, предпенсионерам, лицам, которые сопровождают инвалидов первой группы и детей-инвалидов до 18 лет, почетным донорам и т.д. Бесплатный проезд распространяется в пределах зон "Центральная" и "Пригородная".Отказ в предоставлении льготВ оформлении льгот или получении скидки на проезд могут отказать, если на то нет оснований или они утратили силу, например, школьник/студент закончил обучение или был отчислен. В предоставлении льготного билета откажут и в следующих случаях:Советы экспертовАкция “Счастливые каникулы” направлена на поддержку семей и помощь в организации детского летнего отдыха, их культурное образование и личное развитие. Новые льготы на проезд железнодорожным транспортом начнут действовать с 1 июня по 31 августа 2024 года для детей от 10 до 17 лет включительно. Билеты в этот период будут продаваться с 50%-ной скидкой. Это позволит детям больше путешествовать, узнавать новые места.

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общество, льготы, транспорт, общественный транспорт, социальные выплаты, россия