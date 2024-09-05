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В Курской области достаточно лекарств для пострадавших, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/lekarstva-1970881997.html
В Курской области достаточно лекарств для пострадавших, заявил Мурашко
В Курской области достаточно лекарств для пострадавших, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.09.2024
В Курской области достаточно лекарств для пострадавших, заявил Мурашко
Лекарств и препаратов крови достаточно для лечения пострадавших жителей приграничных территорий Курской области, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:38
2024-09-05T17:38
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
брянская область
михаил мурашко
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Лекарств и препаратов крови достаточно для лечения пострадавших жителей приграничных территорий Курской области, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Все есть в достаточном количестве: и лекарственные препараты, и медицинское оборудование, и препараты крови. Я хотел поблагодарить жителей Курска области, которые пришли на станцию переливания крови, сдали кровь", - сказал Мурашко. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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здоровье - общество, россия, курская область, брянская область, михаил мурашко, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Брянская область, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины, Общество
В Курской области достаточно лекарств для пострадавших, заявил Мурашко

Мурашко заявил, что в Курской области достаточно лекарств и препаратов крови

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Лекарств и препаратов крови достаточно для лечения пострадавших жителей приграничных территорий Курской области, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Все есть в достаточном количестве: и лекарственные препараты, и медицинское оборудование, и препараты крови. Я хотел поблагодарить жителей Курска области, которые пришли на станцию переливания крови, сдали кровь", - сказал Мурашко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьБрянская областьМихаил МурашкоВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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