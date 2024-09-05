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Лавров прокомментировал слова Макрона о политике в деле против Дурова - РИА Новости, 05.09.2024
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18:16 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/lavrov-1970896450.html
Лавров прокомментировал слова Макрона о политике в деле против Дурова
Лавров прокомментировал слова Макрона о политике в деле против Дурова - РИА Новости, 05.09.2024
Лавров прокомментировал слова Макрона о политике в деле против Дурова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что трудно поверить в слова президента Франции Эммануэля Макрона, ранее утверждавшего, что в деле против... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:16
2024-09-05T18:16
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что трудно поверить в слова президента Франции Эммануэля Макрона, ранее утверждавшего, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова якобы нет политики. "Они убеждают, и Макрон выступал публично, что здесь нет никакой политики. В это очень трудно верится. Линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов уже давно проводится", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности многих стран. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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в мире, технологии, франция, россия, париж, павел дуров, сергей лавров, эммануэль макрон, telegram, рбк (медиагруппа), задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Франция, Россия, Париж, Павел Дуров, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Telegram, РБК (медиагруппа), Задержание Павла Дурова во Франции
Лавров прокомментировал слова Макрона о политике в деле против Дурова

Лавров: трудно поверить в слова Макрона, что в деле против Дурова нет политики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что трудно поверить в слова президента Франции Эммануэля Макрона, ранее утверждавшего, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова якобы нет политики.
"Они убеждают, и Макрон выступал публично, что здесь нет никакой политики. В это очень трудно верится. Линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов уже давно проводится", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности многих стран. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
NYT отметила необычный характер заявления Макрона о задержании Дурова
26 августа, 20:08
 
В миреТехнологииФранцияРоссияПарижПавел ДуровСергей ЛавровЭммануэль МакронTelegramРБК (медиагруппа)Задержание Павла Дурова во Франции
 
 
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