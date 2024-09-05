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В Латвии хотят запретить использовать авто, зарегистрированные в Белоруссии - РИА Новости, 05.09.2024
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17:14 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/latvija-1970875064.html
В Латвии хотят запретить использовать авто, зарегистрированные в Белоруссии
В Латвии хотят запретить использовать авто, зарегистрированные в Белоруссии - РИА Новости, 05.09.2024
В Латвии хотят запретить использовать авто, зарегистрированные в Белоруссии
Латвийский сейм в первом чтении поддержал законопроект, запрещающий нахождение в стране автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, сообщает в четверг портал... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:14
2024-09-05T17:14
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Латвийский сейм в первом чтении поддержал законопроект, запрещающий нахождение в стране автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, сообщает в четверг портал Delfi. "В четверг, 5 сентября, сейм поддержал в первом чтении поправки к закону "О дорожном движении", которые с 1 ноября этого года вводят запрет на нахождение в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси", - говорится в публикации на сайте портала. Отмечается, что законопроекту присвоена срочность, поэтому он будет утверждаться не в трех, а в двух чтениях. Из поправок следует, что автомобили с белорусской регистрацией, находящиеся в Латвии, должны быть или вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении Латвии до 31 октября. "После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, заранее подав заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения", - пишет портал. Будут предусмотрены два исключения: они коснутся лиц с ограниченной подвижностью, которые посещают Латвию для визита родственников, и других "особых случаев, связанных с безопасностью" - для въезда на территорию Латвии в таком случае будет нужно получить разрешение от Службы финансовой разведки.
https://ria.ru/20240715/zapret-1959848926.html
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в мире, латвия, белоруссия
В мире, Латвия, Белоруссия
В Латвии хотят запретить использовать авто, зарегистрированные в Белоруссии

Сейм Латвии поддержал законопроект, запрещающий нахождение авто из Белоруссии

CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāleСейм Латвии
Сейм Латвии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāle
Сейм Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Латвийский сейм в первом чтении поддержал законопроект, запрещающий нахождение в стране автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, сообщает в четверг портал Delfi.
"В четверг, 5 сентября, сейм поддержал в первом чтении поправки к закону "О дорожном движении", которые с 1 ноября этого года вводят запрет на нахождение в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси", - говорится в публикации на сайте портала.
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Отмечается, что законопроекту присвоена срочность, поэтому он будет утверждаться не в трех, а в двух чтениях. Из поправок следует, что автомобили с белорусской регистрацией, находящиеся в Латвии, должны быть или вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении Латвии до 31 октября.
"После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, заранее подав заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения", - пишет портал.
Будут предусмотрены два исключения: они коснутся лиц с ограниченной подвижностью, которые посещают Латвию для визита родственников, и других "особых случаев, связанных с безопасностью" - для въезда на территорию Латвии в таком случае будет нужно получить разрешение от Службы финансовой разведки.
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