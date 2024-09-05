https://ria.ru/20240905/latvija-1970875064.html

В Латвии хотят запретить использовать авто, зарегистрированные в Белоруссии

В Латвии хотят запретить использовать авто, зарегистрированные в Белоруссии - РИА Новости, 05.09.2024

В Латвии хотят запретить использовать авто, зарегистрированные в Белоруссии

Латвийский сейм в первом чтении поддержал законопроект, запрещающий нахождение в стране автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, сообщает в четверг портал... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:14

2024-09-05T17:14

2024-09-05T17:14

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Латвийский сейм в первом чтении поддержал законопроект, запрещающий нахождение в стране автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, сообщает в четверг портал Delfi. "В четверг, 5 сентября, сейм поддержал в первом чтении поправки к закону "О дорожном движении", которые с 1 ноября этого года вводят запрет на нахождение в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси", - говорится в публикации на сайте портала. Отмечается, что законопроекту присвоена срочность, поэтому он будет утверждаться не в трех, а в двух чтениях. Из поправок следует, что автомобили с белорусской регистрацией, находящиеся в Латвии, должны быть или вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении Латвии до 31 октября. "После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, заранее подав заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения", - пишет портал. Будут предусмотрены два исключения: они коснутся лиц с ограниченной подвижностью, которые посещают Латвию для визита родственников, и других "особых случаев, связанных с безопасностью" - для въезда на территорию Латвии в таком случае будет нужно получить разрешение от Службы финансовой разведки.

https://ria.ru/20240715/zapret-1959848926.html

https://ria.ru/20240802/zaderzhanie-1963775125.html

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в мире, латвия, белоруссия