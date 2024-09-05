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СМИ: Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии - РИА Новости, 05.09.2024
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08:47 05.09.2024 (обновлено: 16:58 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/kvartira-1970708729.html
СМИ: Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии
СМИ: Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии - РИА Новости, 05.09.2024
СМИ: Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина потеряла квартиру в Финляндии, сообщила Life.ru ее дочь Ольга. В статье отмечается, что это произошло из-за банкротства... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:47
2024-09-05T16:58
финляндия
лидия федосеева-шукшина
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина потеряла квартиру в Финляндии, сообщила Life.ru ее дочь Ольга. В статье отмечается, что это произошло из-за банкротства управляющей компании дома. Женщина сообщила, что владельцы ее акций не получили от финских властей компенсации, а у ее семьи нет доступа к жилому помещению. "Мама еще не сдалась, еще надеется. &lt;...&gt; Из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи", — сказала изданию дочь. Она добавила, что о состоянии дома удается узнать лишь из чата жильцов.В материале отмечается, что в Финляндии право собственности на квартиру фактически принадлежит товариществу собственников жилья. Приобретая квартиру, человек получает акции этой компании, что дает ему право на пользование жилым помещением, а если управляющая компания банкротится, то жильцы теряют собственность, указывается в статье.В начале сентября стало известно, что Минобороны Финляндии подготовило законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам и планирует вынести его на рассмотрение парламента до конца этого года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html
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финляндия, лидия федосеева-шукшина, россия, в мире
Финляндия, Лидия Федосеева-Шукшина, Россия, В мире
СМИ: Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии

Life.ru: Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Лидия Федосеева-Шукшина . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина потеряла квартиру в Финляндии, сообщила Life.ru ее дочь Ольга.

В статье отмечается, что это произошло из-за банкротства управляющей компании дома. Женщина сообщила, что владельцы ее акций не получили от финских властей компенсации, а у ее семьи нет доступа к жилому помещению.
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"Мама еще не сдалась, еще надеется. <...> Из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи", — сказала изданию дочь. Она добавила, что о состоянии дома удается узнать лишь из чата жильцов.

В материале отмечается, что в Финляндии право собственности на квартиру фактически принадлежит товариществу собственников жилья. Приобретая квартиру, человек получает акции этой компании, что дает ему право на пользование жилым помещением, а если управляющая компания банкротится, то жильцы теряют собственность, указывается в статье.

В начале сентября стало известно, что Минобороны Финляндии подготовило законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам и планирует вынести его на рассмотрение парламента до конца этого года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
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