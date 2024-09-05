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"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/kurskaya_oblast-1970922067.html
"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - РИА Новости, 05.09.2024
"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
Украина сама ослабила свои войска на восточном фронте из-за атаки на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:58
2024-09-05T20:58
специальная военная операция на украине
курская область
украина
россия
валерий герасимов
джон миршаймер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украина сама ослабила свои войска на восточном фронте из-за атаки на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Как вам хорошо известно, произошло то, что украинцы вывели войска с восточного фронта и перебросили их в Курскую область. Они стали частью наступления на Курскую область, что ослабило их войска на востоке, и позволило российской армии двигаться быстрее, чем когда-либо", — отметил он.По словам эксперта, действия ВСУ зашли в тупик, при этом они вкладывают в них драгоценные резервы. В результате украинцы вынуждены перебрасывать войска туда-сюда в различные точки напряженности на Восточном фронте, пояснил профессор."У них нет никаких шансов остановить наступление на восточном фронте, &lt;…&gt; и в какой-то момент украинские вооруженные силы либо рухнут, либо их лидеры поймут, что продолжать эту борьбу самоубийственно", — резюмировал Миршаймер.Минобороны в четверг сообщило, что подразделения за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970909408.html
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курская область, украина, россия, валерий герасимов, джон миршаймер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины
"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

Миршаймер: ВСУ ослабили себя на восточном фронте из-за атаки на Курскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украина сама ослабила свои войска на восточном фронте из-за атаки на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Как вам хорошо известно, произошло то, что украинцы вывели войска с восточного фронта и перебросили их в Курскую область. Они стали частью наступления на Курскую область, что ослабило их войска на востоке, и позволило российской армии двигаться быстрее, чем когда-либо", — отметил он.
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По словам эксперта, действия ВСУ зашли в тупик, при этом они вкладывают в них драгоценные резервы. В результате украинцы вынуждены перебрасывать войска туда-сюда в различные точки напряженности на Восточном фронте, пояснил профессор.
"У них нет никаких шансов остановить наступление на восточном фронте, <…> и в какой-то момент украинские вооруженные силы либо рухнут, либо их лидеры поймут, что продолжать эту борьбу самоубийственно", — резюмировал Миршаймер.
Минобороны в четверг сообщило, что подразделения за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоссияВалерий ГерасимовДжон МиршаймерВооруженные силы Украины
 
 
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