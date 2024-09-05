https://ria.ru/20240905/kurskaya_oblast-1970922067.html

"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - РИА Новости, 05.09.2024

"Нет никаких шансов". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

Украина сама ослабила свои войска на восточном фронте из-за атаки на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:58

2024-09-05T20:58

2024-09-05T20:58

специальная военная операция на украине

курская область

украина

россия

валерий герасимов

джон миршаймер

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украина сама ослабила свои войска на восточном фронте из-за атаки на Курскую область, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Как вам хорошо известно, произошло то, что украинцы вывели войска с восточного фронта и перебросили их в Курскую область. Они стали частью наступления на Курскую область, что ослабило их войска на востоке, и позволило российской армии двигаться быстрее, чем когда-либо", — отметил он.По словам эксперта, действия ВСУ зашли в тупик, при этом они вкладывают в них драгоценные резервы. В результате украинцы вынуждены перебрасывать войска туда-сюда в различные точки напряженности на Восточном фронте, пояснил профессор."У них нет никаких шансов остановить наступление на восточном фронте, <…> и в какой-то момент украинские вооруженные силы либо рухнут, либо их лидеры поймут, что продолжать эту борьбу самоубийственно", — резюмировал Миршаймер.Минобороны в четверг сообщило, что подразделения за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970909408.html

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970837435.html

курская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, украина, россия, валерий герасимов, джон миршаймер, вооруженные силы украины