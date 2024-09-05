https://ria.ru/20240905/kursk-1970845452.html

Британские СМИ усомнились в успехе ВСУ в Курской области

Британские СМИ усомнились в успехе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024

Британские СМИ усомнились в успехе ВСУ в Курской области

Британская газета Telegraph усомнилась в том, что ВСУ достигнут каких-либо ощутимых успехов в рамках нападения на Курскую область. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:20

2024-09-05T15:20

2024-09-05T15:20

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Британская газета Telegraph усомнилась в том, что ВСУ достигнут каких-либо ощутимых успехов в рамках нападения на Курскую область. "Ощутимые военные успехи все еще не проявились, если они вообще когда-то произойдут", - пишет газета. Издание подчеркивает, что с военной точки зрения вылазку ВСУ в Курской области нельзя назвать успешной. Как отмечается, своим вторжением на территорию РФ Украина не смогла переломить ход боевых действий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

https://ria.ru/20240829/ssha-1969088391.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины