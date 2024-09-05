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В Оренбургской области открылся Кубок губернатора по настольному теннису - РИА Новости, 05.09.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:25 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/kubok-1970899148.html
В Оренбургской области открылся Кубок губернатора по настольному теннису
В Оренбургской области открылся Кубок губернатора по настольному теннису - РИА Новости, 05.09.2024
В Оренбургской области открылся Кубок губернатора по настольному теннису
Денис Паслер открыл турнир на Кубок губернатора Оренбургской области по настольному теннису, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:25
2024-09-05T18:25
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Денис Паслер открыл турнир на Кубок губернатора Оренбургской области по настольному теннису, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Каждый год на традиционный турнир приезжают все больше участников со всей страны. Для нас большая честь принимать ведущих спортсменов в Оренбургской области. Настольный теннис – один из любимых видов спорта в регионе, им занимаются более 22 тысяч оренбуржцев. Совместно с ПАО "Газпром" мы продолжаем строить Академию настольного тенниса. Масштабный проект, который, я убежден, привлечет в спорт еще больше молодых людей и даст новые возможности ребятам с разных территорий не только нашего региона, но и всей страны", – приводит пресс-служба слова Паслера. Он поблагодарил всех тренеров за работу, стремление развить таланты детей. В рамках открытия президент теннисного клуба "Факел Газпрома" – генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев и президент клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Малышев подписали соглашение о сотрудничестве. Соревнования пройдут в областном центре с 5 по 7 сентября. В них примут участие 160 юношей и девушек в возрасте до 14 лет из 11 регионов России. Кубок губернатора Оренбургской области по настольному теннису проводится ежегодно. В прошлом году по итогам соревнований весь пьедестал заняли оренбуржцы, воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы клуба "Факел-Газпром". Победителями соревнований стали Захар Варфоломеев и Амина Илимбетова.
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

В Оренбургской области открылся Кубок губернатора по настольному теннису

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Денис Паслер открыл турнир на Кубок губернатора Оренбургской области по настольному теннису, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Каждый год на традиционный турнир приезжают все больше участников со всей страны. Для нас большая честь принимать ведущих спортсменов в Оренбургской области. Настольный теннис – один из любимых видов спорта в регионе, им занимаются более 22 тысяч оренбуржцев. Совместно с ПАО "Газпром" мы продолжаем строить Академию настольного тенниса. Масштабный проект, который, я убежден, привлечет в спорт еще больше молодых людей и даст новые возможности ребятам с разных территорий не только нашего региона, но и всей страны", – приводит пресс-служба слова Паслера.
Он поблагодарил всех тренеров за работу, стремление развить таланты детей.
В рамках открытия президент теннисного клуба "Факел Газпрома" – генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев и президент клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Малышев подписали соглашение о сотрудничестве.
Соревнования пройдут в областном центре с 5 по 7 сентября. В них примут участие 160 юношей и девушек в возрасте до 14 лет из 11 регионов России.
Кубок губернатора Оренбургской области по настольному теннису проводится ежегодно. В прошлом году по итогам соревнований весь пьедестал заняли оренбуржцы, воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы клуба "Факел-Газпром". Победителями соревнований стали Захар Варфоломеев и Амина Илимбетова.
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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