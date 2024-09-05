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В Оренбургской области открылся Кубок губернатора по настольному теннису

В Оренбургской области открылся Кубок губернатора по настольному теннису - РИА Новости, 05.09.2024

В Оренбургской области открылся Кубок губернатора по настольному теннису

Денис Паслер открыл турнир на Кубок губернатора Оренбургской области по настольному теннису, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:25

2024-09-05T18:25

2024-09-05T18:25

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Денис Паслер открыл турнир на Кубок губернатора Оренбургской области по настольному теннису, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Каждый год на традиционный турнир приезжают все больше участников со всей страны. Для нас большая честь принимать ведущих спортсменов в Оренбургской области. Настольный теннис – один из любимых видов спорта в регионе, им занимаются более 22 тысяч оренбуржцев. Совместно с ПАО "Газпром" мы продолжаем строить Академию настольного тенниса. Масштабный проект, который, я убежден, привлечет в спорт еще больше молодых людей и даст новые возможности ребятам с разных территорий не только нашего региона, но и всей страны", – приводит пресс-служба слова Паслера. Он поблагодарил всех тренеров за работу, стремление развить таланты детей. В рамках открытия президент теннисного клуба "Факел Газпрома" – генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев и президент клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Малышев подписали соглашение о сотрудничестве. Соревнования пройдут в областном центре с 5 по 7 сентября. В них примут участие 160 юношей и девушек в возрасте до 14 лет из 11 регионов России. Кубок губернатора Оренбургской области по настольному теннису проводится ежегодно. В прошлом году по итогам соревнований весь пьедестал заняли оренбуржцы, воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы клуба "Факел-Газпром". Победителями соревнований стали Захар Варфоломеев и Амина Илимбетова.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, денис паслер