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Кравченко: "ГЛАВная команда" – это новые возможности для Новороссийска - РИА Новости, 05.09.2024
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Краснодарский край
 
09:26 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/kravchenko-1970725252.html
Кравченко: "ГЛАВная команда" – это новые возможности для Новороссийска
Кравченко: "ГЛАВная команда" – это новые возможности для Новороссийска - РИА Новости, 05.09.2024
Кравченко: "ГЛАВная команда" – это новые возможности для Новороссийска
Проект "ГЛАВная команда" позволит объединить активных и инициативных жителей Новороссийска, благодаря чему будут реализованы новые проекты развития, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:26
2024-09-05T09:26
краснодарский край
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проект "ГЛАВная команда" позволит объединить активных и инициативных жителей Новороссийска, благодаря чему будут реализованы новые проекты развития, сообщает пресс-служба администрации города. В среду в администрации города-героя Новороссийска состоялась общая установочная сессия участников проекта "ГЛАВная команда", в ходе которой они вместе с главой города Андреем Кравченко определили векторы дальнейшего взаимодействия. "Основной целью "ГЛАВной команды" является выявление и объединение всех активных, инициативных и небезразличных жителей Новороссийска, которые будут в дальнейшем реализовывать проекты развития города. У каждого из вас сейчас появилась возможность оставить свой след в истории нашего города-героя. Желаю всем успехов и новых побед! Убежден, реализация проектов принесет достойные результаты", - сказал Кравченко, его слова приводит пресс-служба. Там отметили, что к участию в проекте было подано более 300 заявок от жителей города, представителей бизнес-сообщества, некоммерческого сектора и структурных подразделений администрации города. По итогам комплексного тестирования кандидатов были отобраны 100 человек, которые стали частью "ГЛАВной команды". Участникам команды предстоит пройти серию образовательных интенсивов, в рамках которых они получат всю необходимую информацию, повысят свои компетенции в различных отраслях.
https://ria.ru/20240820/kuban-1967306821.html
https://ria.ru/20240827/oborudovanie-1968852271.html
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Краснодарский край, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)

Кравченко: "ГЛАВная команда" – это новые возможности для Новороссийска

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проект "ГЛАВная команда" позволит объединить активных и инициативных жителей Новороссийска, благодаря чему будут реализованы новые проекты развития, сообщает пресс-служба администрации города.
В среду в администрации города-героя Новороссийска состоялась общая установочная сессия участников проекта "ГЛАВная команда", в ходе которой они вместе с главой города Андреем Кравченко определили векторы дальнейшего взаимодействия.
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"Основной целью "ГЛАВной команды" является выявление и объединение всех активных, инициативных и небезразличных жителей Новороссийска, которые будут в дальнейшем реализовывать проекты развития города. У каждого из вас сейчас появилась возможность оставить свой след в истории нашего города-героя. Желаю всем успехов и новых побед! Убежден, реализация проектов принесет достойные результаты", - сказал Кравченко, его слова приводит пресс-служба.
Там отметили, что к участию в проекте было подано более 300 заявок от жителей города, представителей бизнес-сообщества, некоммерческого сектора и структурных подразделений администрации города. По итогам комплексного тестирования кандидатов были отобраны 100 человек, которые стали частью "ГЛАВной команды".
Участникам команды предстоит пройти серию образовательных интенсивов, в рамках которых они получат всю необходимую информацию, повысят свои компетенции в различных отраслях.
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