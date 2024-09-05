https://ria.ru/20240905/kravchenko-1970725252.html

Кравченко: "ГЛАВная команда" – это новые возможности для Новороссийска

Кравченко: "ГЛАВная команда" – это новые возможности для Новороссийска - РИА Новости, 05.09.2024

Кравченко: "ГЛАВная команда" – это новые возможности для Новороссийска

Проект "ГЛАВная команда" позволит объединить активных и инициативных жителей Новороссийска, благодаря чему будут реализованы новые проекты развития, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:26

2024-09-05T09:26

2024-09-05T09:26

краснодарский край

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проект "ГЛАВная команда" позволит объединить активных и инициативных жителей Новороссийска, благодаря чему будут реализованы новые проекты развития, сообщает пресс-служба администрации города. В среду в администрации города-героя Новороссийска состоялась общая установочная сессия участников проекта "ГЛАВная команда", в ходе которой они вместе с главой города Андреем Кравченко определили векторы дальнейшего взаимодействия. "Основной целью "ГЛАВной команды" является выявление и объединение всех активных, инициативных и небезразличных жителей Новороссийска, которые будут в дальнейшем реализовывать проекты развития города. У каждого из вас сейчас появилась возможность оставить свой след в истории нашего города-героя. Желаю всем успехов и новых побед! Убежден, реализация проектов принесет достойные результаты", - сказал Кравченко, его слова приводит пресс-служба. Там отметили, что к участию в проекте было подано более 300 заявок от жителей города, представителей бизнес-сообщества, некоммерческого сектора и структурных подразделений администрации города. По итогам комплексного тестирования кандидатов были отобраны 100 человек, которые стали частью "ГЛАВной команды". Участникам команды предстоит пройти серию образовательных интенсивов, в рамках которых они получат всю необходимую информацию, повысят свои компетенции в различных отраслях.

https://ria.ru/20240820/kuban-1967306821.html

https://ria.ru/20240827/oborudovanie-1968852271.html

новороссийск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)