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Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/konflikt-1970928696.html
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине - РИА Новости, 05.09.2024
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
Россия призывает Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта, заявило... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:20
2024-09-05T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сен — РИА Новости. Россия призывает Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта, заявило посольство РФ в Буэнос-Айресе. "Обратили внимание на заявление аргентинского внешнеполитического ведомства. В нем осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы", — говорится в комментарии дипмиссии. Посольство отметило, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий. Удар был нанесен по учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, которые ежедневно применяются для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ. О том, что среди погибших были действующие военнослужащие, заявляли и киевские власти, по сути подтверждая, что указанный объект являлся легитимной военной целью, добавили в посольстве РФ. "Призываем аргентинскую сторону воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его западными покровителями однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее", - заключила дипмиссия.
https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html
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россия
аргентина
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в мире, россия, аргентина, буэнос-айрес (город), владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

РФ призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по конфликту на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сен — РИА Новости. Россия призывает Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта, заявило посольство РФ в Буэнос-Айресе.
"Обратили внимание на заявление аргентинского внешнеполитического ведомства. В нем осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы", — говорится в комментарии дипмиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин окончательно расстроил Запад
Вчера, 18:05
Посольство отметило, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий. Удар был нанесен по учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, которые ежедневно применяются для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ.
О том, что среди погибших были действующие военнослужащие, заявляли и киевские власти, по сути подтверждая, что указанный объект являлся легитимной военной целью, добавили в посольстве РФ.
"Призываем аргентинскую сторону воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его западными покровителями однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее", - заключила дипмиссия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАргентинаБуэнос-Айрес (город)Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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