https://ria.ru/20240905/konflikt-1970928696.html
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине - РИА Новости, 05.09.2024
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
Россия призывает Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта, заявило... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:20
2024-09-05T22:20
2024-09-05T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сен — РИА Новости. Россия призывает Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта, заявило посольство РФ в Буэнос-Айресе. "Обратили внимание на заявление аргентинского внешнеполитического ведомства. В нем осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы", — говорится в комментарии дипмиссии. Посольство отметило, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий. Удар был нанесен по учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, которые ежедневно применяются для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ. О том, что среди погибших были действующие военнослужащие, заявляли и киевские власти, по сути подтверждая, что указанный объект являлся легитимной военной целью, добавили в посольстве РФ. "Призываем аргентинскую сторону воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его западными покровителями однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее", - заключила дипмиссия.
https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970847150.html
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аргентина, буэнос-айрес (город), владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
РФ призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по конфликту на Украине