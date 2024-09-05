https://ria.ru/20240905/konflikt-1970928696.html

Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине - РИА Новости, 05.09.2024

Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

Россия призывает Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта, заявило... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T22:20

2024-09-05T22:20

2024-09-05T22:20

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сен — РИА Новости. Россия призывает Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта, заявило посольство РФ в Буэнос-Айресе. "Обратили внимание на заявление аргентинского внешнеполитического ведомства. В нем осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы", — говорится в комментарии дипмиссии. Посольство отметило, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий. Удар был нанесен по учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, которые ежедневно применяются для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ. О том, что среди погибших были действующие военнослужащие, заявляли и киевские власти, по сути подтверждая, что указанный объект являлся легитимной военной целью, добавили в посольстве РФ. "Призываем аргентинскую сторону воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его западными покровителями однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее", - заключила дипмиссия.

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

https://ria.ru/20240905/zakharova-1970847150.html

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аргентина

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в мире, россия, аргентина, буэнос-айрес (город), владимир зеленский, вооруженные силы украины