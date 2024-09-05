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О причинах конфликта на Украине предпочитают не вспоминать, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 05.09.2024 (обновлено: 10:47 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/konflikt-1970750260.html
О причинах конфликта на Украине предпочитают не вспоминать, заявил Путин
О причинах конфликта на Украине предпочитают не вспоминать, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
О причинах конфликта на Украине предпочитают не вспоминать, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), что текущий украинский конфликт начался с... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:32
2024-09-05T10:47
украина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), что текущий украинский конфликт начался с государственного и кровавого переворота на Украине в 2014 году, о его причинах предпочитают не вспоминать сегодня."Я хочу напомнить, что это началось с госпереворота на Украине в 2014 году. Ведь с этого все началось. Нам все время говорят о правах человека, и о каких-то принципах международного права, а это что такое? Госпереворот, антиконституционный, кровавый. Это привело к тому, что часть населения не согласилась с госпереворотом и начали бороться за свои права. Вот это вот все привело в итоге к сегодняшнему конфликту. Но об этом предпочитают не вспоминать, но мы то знаем в чем дело", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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украина, в мире, владимир путин, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
О причинах конфликта на Украине предпочитают не вспоминать, заявил Путин

Путин: о причинах украинского конфликта сегодня предпочитают не вспоминать

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), что текущий украинский конфликт начался с государственного и кровавого переворота на Украине в 2014 году, о его причинах предпочитают не вспоминать сегодня.
"Я хочу напомнить, что это началось с госпереворота на Украине в 2014 году. Ведь с этого все началось. Нам все время говорят о правах человека, и о каких-то принципах международного права, а это что такое? Госпереворот, антиконституционный, кровавый. Это привело к тому, что часть населения не согласилась с госпереворотом и начали бороться за свои права. Вот это вот все привело в итоге к сегодняшнему конфликту. Но об этом предпочитают не вспоминать, но мы то знаем в чем дело", - сказал Путин.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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