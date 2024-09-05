https://ria.ru/20240905/konflikt-1970750260.html

О причинах конфликта на Украине предпочитают не вспоминать, заявил Путин

О причинах конфликта на Украине предпочитают не вспоминать, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

О причинах конфликта на Украине предпочитают не вспоминать, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), что текущий украинский конфликт начался с... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:32

2024-09-05T10:32

2024-09-05T10:47

украина

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), что текущий украинский конфликт начался с государственного и кровавого переворота на Украине в 2014 году, о его причинах предпочитают не вспоминать сегодня."Я хочу напомнить, что это началось с госпереворота на Украине в 2014 году. Ведь с этого все началось. Нам все время говорят о правах человека, и о каких-то принципах международного права, а это что такое? Госпереворот, антиконституционный, кровавый. Это привело к тому, что часть населения не согласилась с госпереворотом и начали бороться за свои права. Вот это вот все привело в итоге к сегодняшнему конфликту. Но об этом предпочитают не вспоминать, но мы то знаем в чем дело", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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украина, в мире, владимир путин, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)