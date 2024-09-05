https://ria.ru/20240905/konferentsiya-1970920917.html

Будущее финтеха обсудили на Международной конференции в "Сколково"

Будущее финтеха обсудили на Международной конференции в "Сколково" - РИА Новости, 05.09.2024

Будущее финтеха обсудили на Международной конференции в "Сколково"

Ведущие эксперты и новаторы на сессии "Финтех идет в будущее" обсудили ключевые тренды и перспективы финтех-отрасли на Международной конференции Startup Village РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:38

2024-09-05T20:38

2024-09-05T20:38

сколково

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970920431_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_7e8c48fa5a4facade2c0b336bd44661b.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ведущие эксперты и новаторы на сессии "Финтех идет в будущее" обсудили ключевые тренды и перспективы финтех-отрасли на Международной конференции Startup Village 2024, сообщает пресс-служба инновационного центра "Сколково". Отмечается, что в условиях быстро меняющегося финансового рынка банки активно внедряют инновационные продукты и сервисы, сотрудничая с технологическими стартапами. Это позволяет ускорить разработку новых решений, сократить затраты и повысить эффективность. Прогнозируется, что к 2035-2040 годам многие нынешние стартапы достигнут статуса крупнейших мировых игроков. На сессии также обсуждались вопросы законодательства и инфраструктуры для криптовалют. Так, директор Sk Финтех Хаб Павел Новиков отметил, что в "Сколково" представлено более 4 тысяч компаний различных направлений: от медицины до ИТ. Около 100 тысяч человек работают там, а их выручка превышает 500 миллиардов рублей. Эксперт уделил внимание финтеху и отметил, что ВВП России составляет около 170 триллионов рублей, из которых 2% приходится на ИТ-рынок. Четверть его занимает финтех, что подчеркивает его важность и востребованность как в стране, так и за рубежом. "В 2019 году мы увидели рождение 42 финтех-компаний будущих единорогов. И мы с нетерпением ожидаем момента, когда многие из них достигнут статуса крупнейших мировых игроков и выйдут на IPO. Примерный период достижения этого уровня составляет от 15 до 20 лет, а значит поток IPO мы ждем в 2039 году или даже раньше", - приводит пресс-служба слова Новикова. Он также отметил снижение инвестиций в финтех. За первое полугодие объем открытых венчурных инвестиций в финтех составил 1 миллион долларов. По его словам, несмотря на снижение объемов вложений, число стартапов и их потребность в средствах не снижаются. Новиков выделил тренды в финтехе: искусственный интеллект, криптовалюты, ЦФА и конфиденциальные вычисления, призвав инвесторов обратить внимание на эти мощные технологические тренды. В свою очередь, сооснователь и технический директор Cybertonica Сергей Вельц отметил, что есть перспективные направления, которые еще не получили широкого признания. Например, конфиденциальные вычисления, которые уже привлекли значительные инвестиции за рубежом, но остаются недооцененными в России. Он рассказал, что хотя эта технология сравнительно молодая (ей около 10-15 лет), она не требует больших капиталовложений в отличие от искусственного интеллекта. "В конфиденциальных вычислениях можно обойтись без большого капитала, делая что-то новое. За последние несколько лет порядка 130 стартапов за границей привлекли 2,5 миллиарда долларов — это не так много", — заявил Вельц. О причинах медленного развития венчура в России рассказал основатель TenChat Семен Теняев. Он заметил, что существуют два способа прогнозирования трендов: подход "лавины" и подход "муравья". Подход "лавины" требует больших капиталовложений, когда корпорации массово скупают стартапы и создают рынок вокруг себя. К примеру, крупные банки, которые вкладывают значительные средства в стартапы и диктуют условия на рынке. В материале отмечается, что гендиректор "Цифровые платежи" Андрей Михайлишин затронул тему использования криптовалют в России и обсудил законодательные и инфраструктурные барьеры, с которыми сталкивается рынок. Он заявил, что, несмотря на попытки внедрения криптовалют в экономику, текущая правовая база и инфраструктура еще не готовы для широкого использования криптовалют в России. Тем не менее, в 2023 году уже были приняты два закона, касающиеся майнинга и развития цифровых финансовых активов. "Сейчас у нас есть законодательные изменения, и мы ожидаем появления первых работающих российских криптовалютных бирж после новогодних праздников, но доступ к ним будет ограничен. Цифровые финансовые активы развиваются гигантскими темпами, и их оборот в России уже превысил 240 миллиардов рублей", — сказал Михайлишин. Также он обсудил тренды, связанные с цифровыми валютами центральных банков (CBDC), отметив, что Россия значительно продвинулась в этом направлении. Михайлишин привел примеры других стран, таких как Ямайка и Зимбабве, где цифровые валюты уже используются. Конференция Startup Village проводится в "Сколково" с 2013 года и играет важную роль в формировании профессиональной экспертизы по проектам, направленным на достижение технологического лидерства. Соорганизатор мероприятия - ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20240710/skolkovo-1958810533.html

https://ria.ru/20240708/skolkovo-1958376797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сколково, россия