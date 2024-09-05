https://ria.ru/20240905/klass-1970918204.html

Аппарат Львовой-Беловой оборудовал школьный класс в Курском ПВР

Аппарат Львовой-Беловой оборудовал школьный класс в Курском ПВР - РИА Новости, 05.09.2024

Аппарат Львовой-Беловой оборудовал школьный класс в Курском ПВР

Аппарат детского омбудсмена совместно с фондом "Страна для детей" оборудовали класс для обучения детей в пункте временного размещения в Курске, сообщила... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T20:20

2024-09-05T20:20

2024-09-05T20:20

общество

россия

курская область

курск

мария львова-белова

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена совместно с фондом "Страна для детей" оборудовали класс для обучения детей в пункте временного размещения в Курске, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В своем Telegram-канале она уточнила, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов попросил ее аппарат помочь в начале учебного года детям в ПВР, чтобы не останавливать образовательный процесс. "Мы подключились и сейчас вместе с нашим фондом "Страна для детей" мы закупили техническое оборудование, мебель, канцелярские товары, чтобы дети могли учиться дистанционно… оборудовали класс в ПВР в Курске", - рассказала Львова-Белова. По словам детского омбудсмена, она на связи с главами субъектов, в которые также из Курской области были эвакуированы семьи с детьми, чтобы ребята проложили обучение в очной форме в школах, расположенных рядом. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html

россия

курская область

курск

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общество, россия, курская область, курск, мария львова-белова, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины