https://ria.ru/20240905/kitay-1970686912.html

Посол рассказал, как Россия и Китай преодолевают трудности в отношениях

Посол рассказал, как Россия и Китай преодолевают трудности в отношениях - РИА Новости, 05.09.2024

Посол рассказал, как Россия и Китай преодолевают трудности в отношениях

Трудности в сотрудничестве России и Китая под влиянием международной и региональной обстановки - временные, они не смогут помешать успешному сотрудничеству... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:33

2024-09-05T06:33

2024-09-05T06:42

россия

китай

чжан ханьхуэй

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Трудности в сотрудничестве России и Китая под влиянием международной и региональной обстановки - временные, они не смогут помешать успешному сотрудничеству Москвы, заявил на ВЭФ китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. "Под влиянием текущей международной и региональной обстановки такие факторы, как сложности в логистике и ограниченные возможности урегулирования, привели к некоторым практическим трудностям в китайско-российском прагматическом сотрудничестве. Но все это - временные трудности, а поиск решения бывает сложнее, чем принятие самого решения", - сказал посол на сессии по бизнес-диалогу России и Китая. Он подчеркнул, что чем сложнее и турбулентнее будет становиться внешняя среда, тем более искренне Москва и Пекин будут двигаться рука об руку. "Китай будет и дальше содействовать нормальным экономическим и торговым связям между Китаем и Россией в духе взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды, а также поддерживать тенденцию к стабильному улучшению сотрудничества", - заключил дипломат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/peregovory-1970676364.html

https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html

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россия, китай, чжан ханьхуэй, экономика