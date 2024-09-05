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Посол рассказал, как Россия и Китай преодолевают трудности в отношениях - РИА Новости, 05.09.2024
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06:33 05.09.2024 (обновлено: 06:42 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/kitay-1970686912.html
Посол рассказал, как Россия и Китай преодолевают трудности в отношениях
Посол рассказал, как Россия и Китай преодолевают трудности в отношениях - РИА Новости, 05.09.2024
Посол рассказал, как Россия и Китай преодолевают трудности в отношениях
Трудности в сотрудничестве России и Китая под влиянием международной и региональной обстановки - временные, они не смогут помешать успешному сотрудничеству... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:33
2024-09-05T06:42
россия
китай
чжан ханьхуэй
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Трудности в сотрудничестве России и Китая под влиянием международной и региональной обстановки - временные, они не смогут помешать успешному сотрудничеству Москвы, заявил на ВЭФ китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. "Под влиянием текущей международной и региональной обстановки такие факторы, как сложности в логистике и ограниченные возможности урегулирования, привели к некоторым практическим трудностям в китайско-российском прагматическом сотрудничестве. Но все это - временные трудности, а поиск решения бывает сложнее, чем принятие самого решения", - сказал посол на сессии по бизнес-диалогу России и Китая. Он подчеркнул, что чем сложнее и турбулентнее будет становиться внешняя среда, тем более искренне Москва и Пекин будут двигаться рука об руку. "Китай будет и дальше содействовать нормальным экономическим и торговым связям между Китаем и Россией в духе взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды, а также поддерживать тенденцию к стабильному улучшению сотрудничества", - заключил дипломат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/peregovory-1970676364.html
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россия, китай, чжан ханьхуэй, экономика
Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй, Экономика
Посол рассказал, как Россия и Китай преодолевают трудности в отношениях

Чжан Ханьхуэй: трудности в отношениях России и КНР временные

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Трудности в сотрудничестве России и Китая под влиянием международной и региональной обстановки - временные, они не смогут помешать успешному сотрудничеству Москвы, заявил на ВЭФ китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Под влиянием текущей международной и региональной обстановки такие факторы, как сложности в логистике и ограниченные возможности урегулирования, привели к некоторым практическим трудностям в китайско-российском прагматическом сотрудничестве. Но все это - временные трудности, а поиск решения бывает сложнее, чем принятие самого решения", - сказал посол на сессии по бизнес-диалогу России и Китая.
Юани - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Вчера, 04:19
Он подчеркнул, что чем сложнее и турбулентнее будет становиться внешняя среда, тем более искренне Москва и Пекин будут двигаться рука об руку. "Китай будет и дальше содействовать нормальным экономическим и торговым связям между Китаем и Россией в духе взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды, а также поддерживать тенденцию к стабильному улучшению сотрудничества", - заключил дипломат.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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