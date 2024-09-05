https://ria.ru/20240905/kirgiziya-1970736251.html

В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию

В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 05.09.2024

В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию

Посольство Киргизии рекомендовало своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию, соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:56

2024-09-05T09:56

2024-09-05T09:58

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киргизия

крокус сити холл

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Посольство Киргизии рекомендовало своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию, соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД республики."В связи с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через Государственную границу иностранных граждан, Посольство КР в РФ рекомендует гражданам Кыргызской Республики, не имеющим веских оснований для въезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездок на ее территорию до снятия вышеуказанных мер", — говорится в сообщении.Отмечается, что в случае необходимости граждане могут обратиться за помощью или консультацией в посольство.В мае МИД Киргизии уже призывал сограждан временно воздержаться от поездок в Россию. Ранее внешнеполитическое ведомство выступило с аналогичным сообщением вскоре после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и последовавшим за ним введением дополнительных мер безопасности в стране.

https://ria.ru/20240427/mid-1942853888.html

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в мире, россия, киргизия, крокус сити холл