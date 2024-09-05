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В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию
В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 05.09.2024
В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию
Посольство Киргизии рекомендовало своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию, соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:56
2024-09-05T09:56
2024-09-05T09:58
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Посольство Киргизии рекомендовало своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию, соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД республики."В связи с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через Государственную границу иностранных граждан, Посольство КР в РФ рекомендует гражданам Кыргызской Республики, не имеющим веских оснований для въезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездок на ее территорию до снятия вышеуказанных мер", — говорится в сообщении.Отмечается, что в случае необходимости граждане могут обратиться за помощью или консультацией в посольство.В мае МИД Киргизии уже призывал сограждан временно воздержаться от поездок в Россию. Ранее внешнеполитическое ведомство выступило с аналогичным сообщением вскоре после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" и последовавшим за ним введением дополнительных мер безопасности в стране.
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в мире, россия, киргизия, крокус сити холл
В мире, Россия, Киргизия, Крокус Сити Холл
В Киргизии призвали сограждан воздержаться от поездок в Россию
Посольство Киргизии рекомендовало гражданам пока воздержаться от поездок в РФ