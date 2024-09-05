https://ria.ru/20240905/khimproizvodstvo-1970794892.html

"Россети": необходимо поддерживать развитие химпроизводств в ДФО

"Россети": необходимо поддерживать развитие химпроизводств в ДФО - РИА Новости, 05.09.2024

"Россети": необходимо поддерживать развитие химпроизводств в ДФО

Химические производства становятся все более важной частью экономики Дальнего Востока; этот процесс нужно поддерживать, обеспечивая потребителей мощностью,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:45

2024-09-05T12:45

2024-09-05T12:45

дальний восток

владивосток

россети

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Химические производства становятся все более важной частью экономики Дальнего Востока; этот процесс нужно поддерживать, обеспечивая потребителей мощностью, считает заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). В ходе сессии Мольский рассказал о проектах, нацеленных на рост химической промышленности Дальнего Востока, и использовании полимерной продукции в сетевом комплексе. В дискуссии участвовали представители бизнеса и регионов, где создаются новые предприятия. "На Дальнем Востоке практически с нуля формируется новая индустрия. <…> Полимеры применяются для выпуска многих групп современной электротехнической продукции. Они прочнее, устойчивее к воздействиям, имеют более высокие разрядные характеристики по сравнению с традиционными аналогами. Развитие российского рынка синтетических материалов позволит укрепить технологический суверенитет нашей отрасли", – отметил Мольский, слова которого привели в пресс-службе компании. Он добавил, что, в частности, полимеры широко используются при производстве кабелей, изоляторов, высоковольтных вводов, выключателей, измерительных трансформаторов тока и напряжения как в магистральном комплексе, так и в сетях низких классов напряжения. Преимущества таких материалов позволяют повысить эффективность инфраструктуры и оптимизировать затраты на строительство энергообъектов.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://realty.ria.ru/20240821/rosseti-1967554065.html

https://ria.ru/20240711/rosseti-1959019596.html

дальний восток

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, владивосток, россети, вэф — 2024 (восточный экономический форум)