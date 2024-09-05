https://ria.ru/20240905/khimproizvodstvo-1970794892.html
"Россети": необходимо поддерживать развитие химпроизводств в ДФО
"Россети": необходимо поддерживать развитие химпроизводств в ДФО - РИА Новости, 05.09.2024
"Россети": необходимо поддерживать развитие химпроизводств в ДФО
Химические производства становятся все более важной частью экономики Дальнего Востока; этот процесс нужно поддерживать, обеспечивая потребителей мощностью,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:45
2024-09-05T12:45
2024-09-05T12:45
дальний восток
владивосток
россети
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Химические производства становятся все более важной частью экономики Дальнего Востока; этот процесс нужно поддерживать, обеспечивая потребителей мощностью, считает заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). В ходе сессии Мольский рассказал о проектах, нацеленных на рост химической промышленности Дальнего Востока, и использовании полимерной продукции в сетевом комплексе. В дискуссии участвовали представители бизнеса и регионов, где создаются новые предприятия. "На Дальнем Востоке практически с нуля формируется новая индустрия. <…> Полимеры применяются для выпуска многих групп современной электротехнической продукции. Они прочнее, устойчивее к воздействиям, имеют более высокие разрядные характеристики по сравнению с традиционными аналогами. Развитие российского рынка синтетических материалов позволит укрепить технологический суверенитет нашей отрасли", – отметил Мольский, слова которого привели в пресс-службе компании. Он добавил, что, в частности, полимеры широко используются при производстве кабелей, изоляторов, высоковольтных вводов, выключателей, измерительных трансформаторов тока и напряжения как в магистральном комплексе, так и в сетях низких классов напряжения. Преимущества таких материалов позволяют повысить эффективность инфраструктуры и оптимизировать затраты на строительство энергообъектов.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://realty.ria.ru/20240821/rosseti-1967554065.html
https://ria.ru/20240711/rosseti-1959019596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, владивосток, россети, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Владивосток, Россети, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Химические производства становятся все более важной частью экономики Дальнего Востока; этот процесс нужно поддерживать, обеспечивая потребителей мощностью, считает заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский.
Об этом он заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). В ходе сессии Мольский рассказал о проектах, нацеленных на рост химической промышленности Дальнего Востока, и использовании полимерной продукции в сетевом комплексе. В дискуссии участвовали представители бизнеса и регионов, где создаются новые предприятия.
"На Дальнем Востоке практически с нуля формируется новая индустрия. <…> Полимеры применяются для выпуска многих групп современной электротехнической продукции. Они прочнее, устойчивее к воздействиям, имеют более высокие разрядные характеристики по сравнению с традиционными аналогами. Развитие российского рынка синтетических материалов позволит укрепить технологический суверенитет нашей отрасли", – отметил Мольский, слова которого привели в пресс-службе компании.
Он добавил, что, в частности, полимеры широко используются при производстве кабелей, изоляторов, высоковольтных вводов, выключателей, измерительных трансформаторов тока и напряжения как в магистральном комплексе, так и в сетях низких классов напряжения. Преимущества таких материалов позволяют повысить эффективность инфраструктуры и оптимизировать затраты на строительство энергообъектов.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.