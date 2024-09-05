https://ria.ru/20240905/karelija-1970790428.html
В Карелии более 80 человек обратились за помощью после употребления шаурмы
В Карелии более 80 человек обратились за помощью после употребления шаурмы - РИА Новости, 05.09.2024
В Карелии более 80 человек обратились за помощью после употребления шаурмы
Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа в Карелии превысило 80 человек, сообщил Минздрав республики. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:28
2024-09-05T12:28
2024-09-05T14:07
происшествия
здоровье - общество
сегежа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вспышка кишечной инфекции в кбр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа в Карелии превысило 80 человек, сообщил Минздрав республики. "На 8 часов утра 5 сентября в Сегежскую ЦРБ за медицинской помощью обратились 87 граждан, почувствовавших недомогание после употребления шавермы", — говорится в релизе. Накануне сообщалось о 39 пострадавших.В ведомстве уточнили, что за минувшую ночь поступили двое заболевших: ребенка госпитализировали, взрослому назначили амбулаторное лечение. Всего в инфекционном отделении сейчас находятся 26 человек, в том числе 16 детей, остальные лечатся дома. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести с улучшением. В больнице есть все необходимое для лечения, в том числе лекарственные препараты и бактериофаги, подчеркнули в Минздраве.Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в Сегеже 3 сентября. Как установило карельское управление Роспотребнадзора, все заболевшие ели шаурму, которую купили на улице Строителей, у дома №3.Сотрудники ведомства организовали противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторное обследование заболевших. У трех первых обнаружили сальмонеллу.Специалисты также взяли пробы готовой продукции, воды и сырья у индивидуального предпринимателя, занимавшегося приготовлением и продажей шаурмы. В результате выявились грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Управление Роспотребнадзора составило протокол о временном запрете деятельности ИП и передало материалы в суд. Карельский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Продавца шаурмы задержали, в его торговом павильоне и по месту жительства провели обыски.
https://ria.ru/20240904/svideteli-1970400270.html
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происшествия, здоровье - общество, сегежа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вспышка кишечной инфекции в кбр
Происшествия, Здоровье - Общество, Сегежа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вспышка кишечной инфекции в КБР
В Карелии более 80 человек обратились за помощью после употребления шаурмы
В Карелии более 80 человек обратились за медпомощью после употребления шавермы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости.
Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа в Карелии превысило 80 человек, сообщил Минздрав
республики.
"На 8 часов утра 5 сентября в Сегежскую ЦРБ за медицинской помощью обратились 87 граждан, почувствовавших недомогание после употребления шавермы", — говорится в релизе.
Накануне сообщалось о 39 пострадавших.
В ведомстве уточнили, что за минувшую ночь поступили двое заболевших: ребенка госпитализировали, взрослому назначили амбулаторное лечение. Всего в инфекционном отделении сейчас находятся 26 человек, в том числе 16 детей, остальные лечатся дома. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести с улучшением.
В больнице есть все необходимое для лечения, в том числе лекарственные препараты и бактериофаги, подчеркнули в Минздраве.
Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в Сегеже 3 сентября. Как установило карельское управление Роспотребнадзора
, все заболевшие ели шаурму, которую купили на улице Строителей, у дома №3.
Сотрудники ведомства организовали противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторное обследование заболевших. У трех первых обнаружили сальмонеллу.
Специалисты также взяли пробы готовой продукции, воды и сырья у индивидуального предпринимателя, занимавшегося приготовлением и продажей шаурмы. В результате выявились грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Управление Роспотребнадзора составило протокол о временном запрете деятельности ИП и передало материалы в суд.
Карельский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Продавца шаурмы задержали, в его торговом павильоне и по месту жительства провели обыски.