https://ria.ru/20240905/kapremont-1970723798.html

Детский санаторий в свердловском Богдановиче капитально отремонтируют

Детский санаторий в свердловском Богдановиче капитально отремонтируют - РИА Новости, 05.09.2024

Детский санаторий в свердловском Богдановиче капитально отремонтируют

Оздоровительный лагерь "Колосок", расположенный в городском округе Богданович, капитально отремонтируют, сообщает информационное управление Заксобрания... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:23

2024-09-05T09:23

2024-09-05T09:23

свердловская область

богданович

капремонт

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Оздоровительный лагерь "Колосок", расположенный в городском округе Богданович, капитально отремонтируют, сообщает информационное управление Заксобрания Свердловской области. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с первым заместителем губернатора региона Алексеем Шмыковым в среду побывали в оздоровительном лагере. "Мы неслучайно приехали вдвоем — объединяем усилия для того, чтобы построить хороший круглогодичный лагерь на 350 мест, где дети смогут не только отдыхать и оздоравливаться, но и, возможно, проходить обучение в зимнее время. Мы уже не в первый раз приезжаем. Сначала общались с собственниками. Недвижимость выкупили и на этот объект зашли проектировщики. Обсудили с ними вопросы подготовки проектно-сметной документации", - цитирует пресс-служба Бабушкину. Она отметила, что важно определить, какие из старых зданий нужно снести, а какие капитально отремонтировать. Власти ждут экспертного заключения. "В Свердловской области в 2024 году на детскую оздоровительную кампанию в региональном бюджете предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. Летом юных свердловчан приняли на отдых более 1300 детских лагерей Среднего Урала", — сказала Бабушкина. Детский санаторий "Колосок", расположенный рядом с деревней Билейка, был возведен в 1968 году. К сегодняшнему дню его корпуса обветшали, поэтому оздоровительный лагерь уже много лет не используется. Бабушкина и Шмыков обсудили, как вдохнуть вторую жизнь в этот объект. Это важно, так как санаторий расположен в красивом месте: в сосновом лесу на берегу пруда. Есть скважины с лечебной водой. К зданиям подведен газ. Законодательная и исполнительная власти Свердловской области делают все для того, чтобы дети имели возможность отдохнуть и поправить здоровье как в загородных лагерях, так и на морском побережье. Так, в 2024 году отдохнуть в летние каникулы смогли более 460 тысяч детей и подростков региона. За счет средств областного бюджета 4657 уральских школьников отдохнули и оздоровились на Черном море в рамках социального проекта "Поезд здоровья", который реализуется с 2011 года. На побережье Черного моря приезжают целые отряды школьников из Среднего Урала.

https://ria.ru/20240902/lineyka-1969989665.html

https://ria.ru/20191217/1562493173.html

богданович

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

богданович, капремонт