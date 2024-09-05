https://ria.ru/20240905/kamchatka-1970669236.html

На Камчатке планируют максимально уходить от вертолетов в туризме

На Камчатке планируют максимально уходить от вертолетов в туризме - РИА Новости, 05.09.2024

На Камчатке планируют максимально уходить от вертолетов в туризме

Власти Камчатки, где в конце августа потерпел крушение Ми-8 с туристами, планируют максимально уходить от использования вертолетов с помощью задействования... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:07

2024-09-05T03:07

2024-09-05T03:07

камчатка

россия

елизовский район

владимир солодов

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти Камчатки, где в конце августа потерпел крушение Ми-8 с туристами, планируют максимально уходить от использования вертолетов с помощью задействования самолетов и развития наземной инфраструктуры туризма, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Владимир Солодов. "Мы понимаем, что вертолетный транспорт, который сейчас во многом безальтернативен для Камчатки, - и дорогой, и сопряжен с рисками. Наша стратегия - максимально уходить от его использования через два базовых механизма. Первое - максимальное задействование самолетов, приведение в порядок ВПП. Мы очень рассчитываем, что появятся долгожданные российские малые воздушные суда. И одновременно считаю, что нужно прорабатывать с нашими зарубежными партнерами возможность задействовать (их суда - ред.). Есть уже предзаказ на российские суда, но мы скоро подойдем к ситуации, когда для обеспечения базовых потребностей населения нам придется задействовать иностранные воздушные суда", - сказал Солодов. Он отметил, что второе направление - это максимальное развитие наземной инфраструктуры, в том числе для туризма. "Это наша твердая ставка. Мы активно развиваем места уникальные и не менее красивые, чем на слуху находящиеся в Долине гейзеров или Курильское озеро, но которые находятся в наземной доступности. Яркий пример - это кластер "Три вулкана" в диком месте, которое по нескольким факторам очень интересное и выгодно его отличает… Одновременно находится близко и от аэропорта, и от города. Сейчас мы строим дорогу благодаря поддержке правительства РФ, и путь от аэропорта по "Трех вулканов" составит около полутора часов, час-полтора", - рассказал губернатор. "Это будет новой вехой и новым уровнем туризма на Камчатке, потому что турист, во-первых, сможет уйти, повторюсь, от вертолетных перемещений, быстро и надежно с точки зрения погоды добраться до места размещения или до места вылета, что немаловажно в наших условиях, и подобрать туристический продукт, пакет по приемлемой цене. Вот это наша линия, наш ответ на те особенности туризма, которые сейчас, к сожалению, у нас есть", - добавил Солодов. Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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камчатка, россия, елизовский район, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество