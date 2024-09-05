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Армия Израиля зафиксировала восемь запусков снарядов из Ливана
Армия Израиля зафиксировала восемь запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 05.09.2024
Армия Израиля зафиксировала восемь запусков снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около восьми запусков снарядов с территории Ливана по северным районам Израиля, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:17
2024-09-05T15:17
2024-09-05T15:17
в мире
израиль
ливан
хасан насрулла
исраэль кац
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около восьми запусков снарядов с территории Ливана по северным районам Израиля, сообщила в четверг пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе Рамот-Нафтали, было обнаружено около пяти снарядов, выпущенных из Ливана, в районе Западной Галилеи были обнаружены две подозрительные воздушные цели, в районе поселения Довев системы ПВО перехватили подозрительную воздушную цель", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе также добавили, что сообщений о пострадавших ни из одного из вышеперечисленных районов не поступало. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240831/izrail-1969618815.html
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в мире, израиль, ливан, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хасан Насрулла, Исраэль Кац, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля зафиксировала восемь запусков снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировал около восьми запусков снарядов из Ливана по северным районам
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около восьми запусков снарядов с территории Ливана по северным районам Израиля, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в районе Рамот-Нафтали, было обнаружено около пяти снарядов, выпущенных из Ливана, в районе Западной Галилеи были обнаружены две подозрительные воздушные цели, в районе поселения Довев системы ПВО перехватили подозрительную воздушную цель", - говорится в сообщении армии.
В пресс-службе также добавили, что сообщений о пострадавших ни из одного из вышеперечисленных районов не поступало.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.