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Генпрокурор рассказал о последствиях попытки изоляции России Западом - РИА Новости, 05.09.2024
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03:17 05.09.2024
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Генпрокурор рассказал о последствиях попытки изоляции России Западом
Генпрокурор рассказал о последствиях попытки изоляции России Западом - РИА Новости, 05.09.2024
Генпрокурор рассказал о последствиях попытки изоляции России Западом
Попытка изоляции России Западом, вопреки ожиданиям его идеологов, привела к развитию давних отношений с Востоком, заявил на ВЭФ генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:17
2024-09-05T03:17
россия
восток
дальний восток
игорь краснов
дальневосточный федеральный университет
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Попытка изоляции России Западом, вопреки ожиданиям его идеологов, привела к развитию давних отношений с Востоком, заявил на ВЭФ генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Курс Запада на изоляцию России, вопреки ожиданиям ее идеологов, стал дополнительным фактором развития давних и прочных отношений с Востоком", - сказал Краснов, выступая на сессии форума "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". В частности, привел пример генпрокурор, на сегодняшний день с учетом принимаемых мер государственной поддержки экономики, совершенствования средств коммуникаций и логистики Дальний Восток стал одним из ключевых центров нового многополярного мира. В нем рост оборота товаров, индекса промышленного производства, объемов строительства и инвестиций по отдельным показателям оказался "выше среднего по стране в два-три раза". Краснов отметил, что в современных реалиях прокуроры действуют в едином ключе с государственными усилиями по формированию новой модели экономического роста и наращиванию инвестиционного потенциала. Устраняются бюрократические барьеры, в том числе для беспрепятственного доступа к энергетической и транспортной инфраструктурам, таможенным процедурам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, восток, дальний восток, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, в мире
Россия, Восток, Дальний Восток, Игорь Краснов, Дальневосточный федеральный университет, В мире
Генпрокурор рассказал о последствиях попытки изоляции России Западом

Краснов: попытка изоляции России Западом привела к развитию отношений с Востоком

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Попытка изоляции России Западом, вопреки ожиданиям его идеологов, привела к развитию давних отношений с Востоком, заявил на ВЭФ генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Курс Запада на изоляцию России, вопреки ожиданиям ее идеологов, стал дополнительным фактором развития давних и прочных отношений с Востоком", - сказал Краснов, выступая на сессии форума "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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В частности, привел пример генпрокурор, на сегодняшний день с учетом принимаемых мер государственной поддержки экономики, совершенствования средств коммуникаций и логистики Дальний Восток стал одним из ключевых центров нового многополярного мира. В нем рост оборота товаров, индекса промышленного производства, объемов строительства и инвестиций по отдельным показателям оказался "выше среднего по стране в два-три раза".
Краснов отметил, что в современных реалиях прокуроры действуют в едином ключе с государственными усилиями по формированию новой модели экономического роста и наращиванию инвестиционного потенциала. Устраняются бюрократические барьеры, в том числе для беспрепятственного доступа к энергетической и транспортной инфраструктурам, таможенным процедурам.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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2 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
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Работа форума
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
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Работа форума
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У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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