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Генпрокурор рассказал о последствиях попытки изоляции России Западом

Генпрокурор рассказал о последствиях попытки изоляции России Западом - РИА Новости, 05.09.2024

Генпрокурор рассказал о последствиях попытки изоляции России Западом

Попытка изоляции России Западом, вопреки ожиданиям его идеологов, привела к развитию давних отношений с Востоком, заявил на ВЭФ генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:17

2024-09-05T03:17

2024-09-05T03:17

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дальний восток

игорь краснов

дальневосточный федеральный университет

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Попытка изоляции России Западом, вопреки ожиданиям его идеологов, привела к развитию давних отношений с Востоком, заявил на ВЭФ генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Курс Запада на изоляцию России, вопреки ожиданиям ее идеологов, стал дополнительным фактором развития давних и прочных отношений с Востоком", - сказал Краснов, выступая на сессии форума "Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса". В частности, привел пример генпрокурор, на сегодняшний день с учетом принимаемых мер государственной поддержки экономики, совершенствования средств коммуникаций и логистики Дальний Восток стал одним из ключевых центров нового многополярного мира. В нем рост оборота товаров, индекса промышленного производства, объемов строительства и инвестиций по отдельным показателям оказался "выше среднего по стране в два-три раза". Краснов отметил, что в современных реалиях прокуроры действуют в едином ключе с государственными усилиями по формированию новой модели экономического роста и наращиванию инвестиционного потенциала. Устраняются бюрократические барьеры, в том числе для беспрепятственного доступа к энергетической и транспортной инфраструктурам, таможенным процедурам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, восток, дальний восток, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет, в мире