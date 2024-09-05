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Посол Китая заявил о сходстве позиций России и Китая по Ирану - РИА Новости, 05.09.2024
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06:48 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/iran-1970688126.html
Посол Китая заявил о сходстве позиций России и Китая по Ирану
Посол Китая заявил о сходстве позиций России и Китая по Ирану - РИА Новости, 05.09.2024
Посол Китая заявил о сходстве позиций России и Китая по Ирану
У России и Китая "единая или сходная позиция" по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:48
2024-09-05T06:48
в мире
иран
россия
сша
чжан ханьхуэй
дональд трамп
нед прайс
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России и Китая "единая или сходная позиция" по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. "Я считаю, что у нас единая или сходная позиция", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о схожести позиций Москвы и Пекина по иранской ядерной программе. В июле Россия, Китай и Иран заявили, что поддерживали и продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), их позиция не изменилась после выхода США из соглашения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, иран, россия, сша, чжан ханьхуэй, дональд трамп, нед прайс, дальневосточный федеральный университет, китай
В мире, Иран, Россия, США, Чжан Ханьхуэй, Дональд Трамп, Нед Прайс, Дальневосточный федеральный университет, Китай
Посол Китая заявил о сходстве позиций России и Китая по Ирану

Посол Китая Ханьхуэй: у России и Китая единая или сходная позиция по Ирану

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России и Китая "единая или сходная позиция" по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Я считаю, что у нас единая или сходная позиция", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о схожести позиций Москвы и Пекина по иранской ядерной программе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Посол Китая рассказал о встрече Путина и зампредседателя КНР
Вчера, 06:42
В июле Россия, Китай и Иран заявили, что поддерживали и продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), их позиция не изменилась после выхода США из соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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