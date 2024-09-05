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Посол Китая заявил о сходстве позиций России и Китая по Ирану

Посол Китая заявил о сходстве позиций России и Китая по Ирану - РИА Новости, 05.09.2024

Посол Китая заявил о сходстве позиций России и Китая по Ирану

У России и Китая "единая или сходная позиция" по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:48

2024-09-05T06:48

2024-09-05T06:48

в мире

иран

россия

сша

чжан ханьхуэй

дональд трамп

нед прайс

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России и Китая "единая или сходная позиция" по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости на ВЭФ китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй. "Я считаю, что у нас единая или сходная позиция", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о схожести позиций Москвы и Пекина по иранской ядерной программе. В июле Россия, Китай и Иран заявили, что поддерживали и продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), их позиция не изменилась после выхода США из соглашения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/vstrecha-1970687474.html

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в мире, иран, россия, сша, чжан ханьхуэй, дональд трамп, нед прайс, дальневосточный федеральный университет, китай