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Почти 10 тысяч заявок на ипотеку под 2% одобрено в Архангельской области - РИА Новости, 05.09.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
12:12 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ipoteka-1970786438.html
Почти 10 тысяч заявок на ипотеку под 2% одобрено в Архангельской области
Почти 10 тысяч заявок на ипотеку под 2% одобрено в Архангельской области - РИА Новости, 05.09.2024
Почти 10 тысяч заявок на ипотеку под 2% одобрено в Архангельской области
Банки одобрили более 9,7 тысячи заявок от жителей Архангельской области на получение арктической ипотеки, и сохранение ставки по ней на уровне 2% является... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:12
2024-09-05T12:12
архангельская область
александр цыбульский
ипотека
кредит
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 сен – РИА Новости. Банки одобрили более 9,7 тысячи заявок от жителей Архангельской области на получение арктической ипотеки, и сохранение ставки по ней на уровне 2% является важнейшим решением для северян, отметил губернатор Александр Цыбульский. "Важнейшее для жителей нашего региона решение президента: ставка по арктической ипотеке сохраняется неизменной — 2% годовых", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале и поблагодарил главу государства за это решение. Глава региона сообщил, что банки одобрили 9732 заявки на получение арктической ипотеки, 4136 таких льготных кредитов, в том числе на строительство индивидуальных домов, выдано. "Работу в этом направлении продолжаем", - отметил Цыбульский. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в среду предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной – 2% годовых. Согласно условиям ипотеки, оформить льготный кредит можно для покупки недвижимости на территориях Арктической зоны РФ. В Архангельской области, по данным регионального правительства, самым высоким спросом для переезда пользуются Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, а также Онежский район и Приморский округ. В целом каждую неделю банки одобряют более 200 заявок.
https://ria.ru/20240811/investitsii-1965519857.html
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александр цыбульский, ипотека, кредит
Архангельская область, Александр Цыбульский, Ипотека, Кредит

Почти 10 тысяч заявок на ипотеку под 2% одобрено в Архангельской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 5 сен – РИА Новости. Банки одобрили более 9,7 тысячи заявок от жителей Архангельской области на получение арктической ипотеки, и сохранение ставки по ней на уровне 2% является важнейшим решением для северян, отметил губернатор Александр Цыбульский.
"Важнейшее для жителей нашего региона решение президента: ставка по арктической ипотеке сохраняется неизменной — 2% годовых", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале и поблагодарил главу государства за это решение.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Инвестиции в "Столицу Севера" в Архангельске составят почти 25 млрд рублей
11 августа, 15:50
Глава региона сообщил, что банки одобрили 9732 заявки на получение арктической ипотеки, 4136 таких льготных кредитов, в том числе на строительство индивидуальных домов, выдано. "Работу в этом направлении продолжаем", - отметил Цыбульский.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в среду предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной – 2% годовых.
Согласно условиям ипотеки, оформить льготный кредит можно для покупки недвижимости на территориях Арктической зоны РФ. В Архангельской области, по данным регионального правительства, самым высоким спросом для переезда пользуются Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, а также Онежский район и Приморский округ. В целом каждую неделю банки одобряют более 200 заявок.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера
8 августа, 22:41
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийИпотекаКредит
 
 
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