https://ria.ru/20240905/ipoteka-1970786438.html

Почти 10 тысяч заявок на ипотеку под 2% одобрено в Архангельской области

Почти 10 тысяч заявок на ипотеку под 2% одобрено в Архангельской области - РИА Новости, 05.09.2024

Почти 10 тысяч заявок на ипотеку под 2% одобрено в Архангельской области

Банки одобрили более 9,7 тысячи заявок от жителей Архангельской области на получение арктической ипотеки, и сохранение ставки по ней на уровне 2% является... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:12

2024-09-05T12:12

2024-09-05T12:12

архангельская область

александр цыбульский

ипотека

кредит

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 сен – РИА Новости. Банки одобрили более 9,7 тысячи заявок от жителей Архангельской области на получение арктической ипотеки, и сохранение ставки по ней на уровне 2% является важнейшим решением для северян, отметил губернатор Александр Цыбульский. "Важнейшее для жителей нашего региона решение президента: ставка по арктической ипотеке сохраняется неизменной — 2% годовых", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале и поблагодарил главу государства за это решение. Глава региона сообщил, что банки одобрили 9732 заявки на получение арктической ипотеки, 4136 таких льготных кредитов, в том числе на строительство индивидуальных домов, выдано. "Работу в этом направлении продолжаем", - отметил Цыбульский. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в среду предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной – 2% годовых. Согласно условиям ипотеки, оформить льготный кредит можно для покупки недвижимости на территориях Арктической зоны РФ. В Архангельской области, по данным регионального правительства, самым высоким спросом для переезда пользуются Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, а также Онежский район и Приморский округ. В целом каждую неделю банки одобряют более 200 заявок.

https://ria.ru/20240811/investitsii-1965519857.html

https://ria.ru/20240808/forum-1965062903.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр цыбульский, ипотека, кредит