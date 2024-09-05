https://ria.ru/20240905/investitsii-1970823077.html
Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ
Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ
Более 4 триллионов рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого Восточного экономического форума, а валовый региональный продукт увеличился в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:04
2024-09-05T14:04
2024-09-05T14:04
республика саха (якутия)
айсен николаев
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
хабаровский край
ванино
охотское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970814947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8e5446c692e22e9a52b664d6240cea4.jpg
ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Более 4 триллионов рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого Восточного экономического форума, а валовый региональный продукт увеличился в четыре раза, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметил глава республики Айсен Николаев, всего регионом в рамках форума подписаны соглашения на сумму более 900 миллиардов рублей. По его словам, стартовавшие на ВЭФ инвестиционные проекты задали динамику развития Якутии на годы вперед. "За время, прошедшее с первого Восточного экономического форума, в экономику республики инвестировано более 4 триллионов рублей, а валовой региональный продукт увеличился за это время в четыре раза и достиг 2,3 триллиона рублей", - приводит пресс-служба слова Николаева. Он подчеркнул важность проектов, связанных с развитием транспортной и энергетической систем Якутии – строительство новых автодорог и мостов, железных дорог, аэропортов, морских и речных портов, надежных энергетических объектов. Николаев в четверг принял участие в подписании 3-стороннего соглашения между правительствами Якутии, Хабаровского края и ООО "Порт Эльга" о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта "Тихоокеанская железная дорога". Тихоокеанская железная дорога свяжет угольный морской терминал порта Ванино – "Порт Эльга" в Хабаровском крае с Эльгинским угольным месторождением в Якутии и обеспечит экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Главным результатом подписанного соглашения станет рост экспортного потенциала Якутии", - отметил глава республики. Строительство частной Тихоокеанской железной дороги по направлению "Эльга – Чумикан" протяженностью 531 километр ведется с 2022 года. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Железнодорожная линия станет продолжением существующей железной дороги Улак — Эльга и фактически свяжет Байкало-Амурскую магистраль с новым портом на побережье Охотского моря. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/elektroenergetika-1970525588.html
https://ria.ru/20240904/vklad-1970432727.html
хабаровский край
ванино
охотское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970814947_0:0:1020:764_1920x0_80_0_0_01441f8a2e66d7b51dab24dd803ee363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , хабаровский край, ванино, охотское море
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Хабаровский край, Ванино, Охотское море
ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Более 4 триллионов рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого Восточного экономического форума, а валовый региональный продукт увеличился в четыре раза, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметил глава республики Айсен Николаев
, всего регионом в рамках форума подписаны соглашения на сумму более 900 миллиардов рублей. По его словам, стартовавшие на ВЭФ инвестиционные проекты задали динамику развития Якутии на годы вперед.
"За время, прошедшее с первого Восточного экономического форума, в экономику республики инвестировано более 4 триллионов рублей, а валовой региональный продукт увеличился за это время в четыре раза и достиг 2,3 триллиона рублей", - приводит пресс-служба слова Николаева.
Он подчеркнул важность проектов, связанных с развитием транспортной и энергетической систем Якутии – строительство новых автодорог и мостов, железных дорог, аэропортов, морских и речных портов, надежных энергетических объектов.
Николаев в четверг принял участие в подписании 3-стороннего соглашения между правительствами Якутии, Хабаровского края
и ООО "Порт Эльга" о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта "Тихоокеанская железная дорога".
Тихоокеанская железная дорога свяжет угольный морской терминал порта Ванино
– "Порт Эльга" в Хабаровском крае с Эльгинским угольным месторождением в Якутии и обеспечит экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Главным результатом подписанного соглашения станет рост экспортного потенциала Якутии", - отметил глава республики.
Строительство частной Тихоокеанской железной дороги по направлению "Эльга – Чумикан" протяженностью 531 километр ведется с 2022 года. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Железнодорожная линия станет продолжением существующей железной дороги Улак — Эльга и фактически свяжет Байкало-Амурскую магистраль с новым портом на побережье Охотского моря
.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.