Рейтинг@Mail.ru
Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
14:04 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/investitsii-1970823077.html
Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ
Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ
Более 4 триллионов рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого Восточного экономического форума, а валовый региональный продукт увеличился в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:04
2024-09-05T14:04
республика саха (якутия)
айсен николаев
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
хабаровский край
ванино
охотское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970814947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8e5446c692e22e9a52b664d6240cea4.jpg
ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Более 4 триллионов рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого Восточного экономического форума, а валовый региональный продукт увеличился в четыре раза, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметил глава республики Айсен Николаев, всего регионом в рамках форума подписаны соглашения на сумму более 900 миллиардов рублей. По его словам, стартовавшие на ВЭФ инвестиционные проекты задали динамику развития Якутии на годы вперед. "За время, прошедшее с первого Восточного экономического форума, в экономику республики инвестировано более 4 триллионов рублей, а валовой региональный продукт увеличился за это время в четыре раза и достиг 2,3 триллиона рублей", - приводит пресс-служба слова Николаева. Он подчеркнул важность проектов, связанных с развитием транспортной и энергетической систем Якутии – строительство новых автодорог и мостов, железных дорог, аэропортов, морских и речных портов, надежных энергетических объектов. Николаев в четверг принял участие в подписании 3-стороннего соглашения между правительствами Якутии, Хабаровского края и ООО "Порт Эльга" о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта "Тихоокеанская железная дорога". Тихоокеанская железная дорога свяжет угольный морской терминал порта Ванино – "Порт Эльга" в Хабаровском крае с Эльгинским угольным месторождением в Якутии и обеспечит экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Главным результатом подписанного соглашения станет рост экспортного потенциала Якутии", - отметил глава республики. Строительство частной Тихоокеанской железной дороги по направлению "Эльга – Чумикан" протяженностью 531 километр ведется с 2022 года. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Железнодорожная линия станет продолжением существующей железной дороги Улак — Эльга и фактически свяжет Байкало-Амурскую магистраль с новым портом на побережье Охотского моря. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/elektroenergetika-1970525588.html
https://ria.ru/20240904/vklad-1970432727.html
хабаровский край
ванино
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970814947_0:0:1020:764_1920x0_80_0_0_01441f8a2e66d7b51dab24dd803ee363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , хабаровский край, ванино, охотское море
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Хабаровский край, Ванино, Охотское море

Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ

© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия) Более 4 трлн руб инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ
Более 4 трлн руб инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Более 4 трлн руб инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Более 4 триллионов рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого Восточного экономического форума, а валовый региональный продукт увеличился в четыре раза, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметил глава республики Айсен Николаев, всего регионом в рамках форума подписаны соглашения на сумму более 900 миллиардов рублей. По его словам, стартовавшие на ВЭФ инвестиционные проекты задали динамику развития Якутии на годы вперед.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Глава Якутии выступил за пересмотр реформы по электроэнергетике на ДВ
4 сентября, 18:29
"За время, прошедшее с первого Восточного экономического форума, в экономику республики инвестировано более 4 триллионов рублей, а валовой региональный продукт увеличился за это время в четыре раза и достиг 2,3 триллиона рублей", - приводит пресс-служба слова Николаева.
Он подчеркнул важность проектов, связанных с развитием транспортной и энергетической систем Якутии – строительство новых автодорог и мостов, железных дорог, аэропортов, морских и речных портов, надежных энергетических объектов.
Николаев в четверг принял участие в подписании 3-стороннего соглашения между правительствами Якутии, Хабаровского края и ООО "Порт Эльга" о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта "Тихоокеанская железная дорога".
Тихоокеанская железная дорога свяжет угольный морской терминал порта Ванино – "Порт Эльга" в Хабаровском крае с Эльгинским угольным месторождением в Якутии и обеспечит экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Главным результатом подписанного соглашения станет рост экспортного потенциала Якутии", - отметил глава республики.
Строительство частной Тихоокеанской железной дороги по направлению "Эльга – Чумикан" протяженностью 531 километр ведется с 2022 года. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Железнодорожная линия станет продолжением существующей железной дороги Улак — Эльга и фактически свяжет Байкало-Амурскую магистраль с новым портом на побережье Охотского моря.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Вклад креативных индустрий в экономику Якутии вырастет до 113 млрд рублей
4 сентября, 09:38
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Хабаровский крайВаниноОхотское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала