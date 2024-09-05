https://ria.ru/20240905/investitsii-1970823077.html

Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ

Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024

Более 4 трлн рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого ВЭФ

Более 4 триллионов рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого Восточного экономического форума, а валовый региональный продукт увеличился в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:04

2024-09-05T14:04

2024-09-05T14:04

республика саха (якутия)

айсен николаев

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

хабаровский край

ванино

охотское море

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ЯКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Более 4 триллионов рублей инвестировано в экономику Якутии со времен первого Восточного экономического форума, а валовый региональный продукт увеличился в четыре раза, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметил глава республики Айсен Николаев, всего регионом в рамках форума подписаны соглашения на сумму более 900 миллиардов рублей. По его словам, стартовавшие на ВЭФ инвестиционные проекты задали динамику развития Якутии на годы вперед. "За время, прошедшее с первого Восточного экономического форума, в экономику республики инвестировано более 4 триллионов рублей, а валовой региональный продукт увеличился за это время в четыре раза и достиг 2,3 триллиона рублей", - приводит пресс-служба слова Николаева. Он подчеркнул важность проектов, связанных с развитием транспортной и энергетической систем Якутии – строительство новых автодорог и мостов, железных дорог, аэропортов, морских и речных портов, надежных энергетических объектов. Николаев в четверг принял участие в подписании 3-стороннего соглашения между правительствами Якутии, Хабаровского края и ООО "Порт Эльга" о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта "Тихоокеанская железная дорога". Тихоокеанская железная дорога свяжет угольный морской терминал порта Ванино – "Порт Эльга" в Хабаровском крае с Эльгинским угольным месторождением в Якутии и обеспечит экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Главным результатом подписанного соглашения станет рост экспортного потенциала Якутии", - отметил глава республики. Строительство частной Тихоокеанской железной дороги по направлению "Эльга – Чумикан" протяженностью 531 километр ведется с 2022 года. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Железнодорожная линия станет продолжением существующей железной дороги Улак — Эльга и фактически свяжет Байкало-Амурскую магистраль с новым портом на побережье Охотского моря. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/elektroenergetika-1970525588.html

https://ria.ru/20240904/vklad-1970432727.html

хабаровский край

ванино

охотское море

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Артем Смирнов

айсен николаев, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , хабаровский край, ванино, охотское море