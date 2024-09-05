https://ria.ru/20240905/investitsii-1970714826.html
Путин оценил темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке
Путин оценил темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин оценил темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке
Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке в три раза выше, чем в среднем по РФ, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:02
2024-09-05T09:02
2024-09-05T09:27
дальний восток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке в три раза выше, чем в среднем по РФ, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за десять лет в три раза увеличились. И они в три раза выше среднероссийских", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика, владимир путин, россия
Дальний Восток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке
Путин: темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России