https://ria.ru/20240905/investitsii-1970714826.html

Путин оценил темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке

Путин оценил темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин оценил темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке

Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке в три раза выше, чем в среднем по РФ, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:02

2024-09-05T09:02

2024-09-05T09:27

дальний восток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

владимир путин

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке в три раза выше, чем в среднем по РФ, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за десять лет в три раза увеличились. И они в три раза выше среднероссийских", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/dalniy_vostok-1970638004.html

дальний восток

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дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика, владимир путин, россия