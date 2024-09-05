https://ria.ru/20240905/investitsii-1970693760.html

Николаев раскрыл, сколько инвестировали в Якутию за время существования ВЭФ

Николаев раскрыл, сколько инвестировали в Якутию за время существования ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024

Николаев раскрыл, сколько инвестировали в Якутию за время существования ВЭФ

Более 4 триллионов рублей инвестировано в Якутию с первого Восточного экономического форума, сообщил глава региона Айсен Николаев. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:38

2024-09-05T07:38

2024-09-05T07:38

экономика

владивосток

айсен николаев

дальневосточный федеральный университет

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УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. Более 4 триллионов рублей инвестировано в Якутию с первого Восточного экономического форума, сообщил глава региона Айсен Николаев. По словам Николаева, на полях ВЭФ-2024 состоялась презентация инвестпотенциала республики Саха (Якутия). "За время, прошедшее с первого Восточного экономического форума, в республику инвестировано 4 триллиона рублей, а валовой региональный продукт увеличился в 4 раза и достиг 2 триллионов 300 миллиардов рублей. Уважение к инвесторам, защита их прав и интересов – вот твердые гарантии, которые Якутия декларирует партнерам", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что стартовавшие на полях ВЭФ инвестиционные проекты задали динамику развития Якутии на годы вперед. Созданы новые производства, открыты тысячи рабочих мест, развивается инфраструктура: строятся жилье, дороги, социальные объекты. "Экономический рост создает основу для улучшения качества жизни людей. Якутяне уверены в будущем – они создают крепкие семьи, растят детей. В 2023 году достигнут важный рубеж – численность жителей республики превысила 1 миллион и продолжает расти. Продолжительность жизни впервые в истории превысила среднероссийский уровень, достигла 73,55 лет и является самой высокой на Дальнем Востоке", - подчеркнул Николаев. Глава Якутии отметил, что регион видит новые возможности и открыт для нового партнерства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/sotrudnichestvo-1970690864.html

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экономика, владивосток, айсен николаев, дальневосточный федеральный университет