https://ria.ru/20240905/inoagenty-1970787618.html

В Госдуме оценили возможность ухода от ответственности для Telegram-каналов

В Госдуме оценили возможность ухода от ответственности для Telegram-каналов - РИА Новости, 05.09.2024

В Госдуме оценили возможность ухода от ответственности для Telegram-каналов

В России могут ужесточить законодательство об иноагентах, чтобы исключить возможность ухода от ответственности для Telegram-каналов, сменивших название, сообщил РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:16

2024-09-05T12:16

2024-09-05T13:04

россия

василий пискарев

константин чуйченко

госдума рф

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В России могут ужесточить законодательство об иноагентах, чтобы исключить возможность ухода от ответственности для Telegram-каналов, сменивших название, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Думаю, что уже в осеннюю сессию такие изменения в законодательство могут быть внесены", — написал он.Депутат напомнил, что министр юстиции Константин Чуйченко недавно заявил о необходимости донастройки законодательства об иноагентах. Речь идет о тех случаях, когда Telegram-каналы получали статус иноагента, но затем меняли название. Такие структуры, находящиеся под иностранным влиянием, должны соблюдать закон, и изменение названия от ответственности не освобождает, подчеркнул Пискарев. По его словам, депутаты готовы к сотрудничеству с Минюстом. Возможно, что в законе просто уточнят формулировки, чтобы исключить лазейки для его обхода, добавил парламентарий. Кроме того, отметил он, депутаты могут обсудить и аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов.

https://ria.ru/20240902/rkn-1969885797.html

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россия, василий пискарев, константин чуйченко, госдума рф