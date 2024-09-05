https://ria.ru/20240905/infrastruktura-1970719780.html

Путин рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в России

Путин рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в России - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в России

Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:13

2024-09-05T09:13

2024-09-05T09:26

россия

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970590595_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_a499e7ec611f601549e945c35399cfc7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Подчеркну, и на Восточном полигоне железных дорог, и на всех крупных автодорожных объектах России развернута действительно большая работа. В ней задействованы специалисты, инженеры, проектировщики из многих регионов нашей страны. Своим интенсивным трудом, ответственным подходом к делу они доказывают, что Россия может и готова строить быстро, много и качественно. Реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и в полном смысле этого слова глобального масштаба", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/dalniy_vostok-1970638004.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин