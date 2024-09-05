https://ria.ru/20240905/infrastruktura-1970719780.html
Путин рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в России
Путин рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в России
Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:13
2024-09-05T09:13
2024-09-05T09:26
россия
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Подчеркну, и на Восточном полигоне железных дорог, и на всех крупных автодорожных объектах России развернута действительно большая работа. В ней задействованы специалисты, инженеры, проектировщики из многих регионов нашей страны. Своим интенсивным трудом, ответственным подходом к делу они доказывают, что Россия может и готова строить быстро, много и качественно. Реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и в полном смысле этого слова глобального масштаба", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин
Россия, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин
Путин рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в России
Путин: РФ может строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно