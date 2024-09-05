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Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф - РИА Новости, 05.09.2024
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07:27 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/inflyatsiya-1970692319.html
Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф
Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф - РИА Новости, 05.09.2024
Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф
Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:27
2024-09-05T07:27
экономика
россия
герман греф
владивосток
сбербанк россии
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума. Росстат ранее сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что замедлилась и годовая инфляция - до 8,87% с 9,01% неделей ранее. "Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное, несмотря на то, что мы видим в августе - впервые, на самом деле - дефляцию. Хотя август традиционный дефляционный месяц", - считает Греф. Глава Сбербанка при этом выразил надежду, что в сентябре в России будет дефляция или близкие к нулю темпы роста цен. По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года должна замедлиться до 6,5-7%, а по итогам следующего - составить 4-4,5%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, герман греф, владивосток, сбербанк россии, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Герман Греф, Владивосток, Сбербанк России, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф

Греф заявил, что пик инфляции в России еще не пройден

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.
Росстат ранее сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что замедлилась и годовая инфляция - до 8,87% с 9,01% неделей ранее.
«
"Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное, несмотря на то, что мы видим в августе - впервые, на самом деле - дефляцию. Хотя август традиционный дефляционный месяц", - считает Греф.
Глава Сбербанка при этом выразил надежду, что в сентябре в России будет дефляция или близкие к нулю темпы роста цен.
По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года должна замедлиться до 6,5-7%, а по итогам следующего - составить 4-4,5%.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефВладивостокСбербанк РоссииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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