Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф
Греф заявил, что пик инфляции в России еще не пройден
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.
Росстат ранее сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что замедлилась и годовая инфляция - до 8,87% с 9,01% неделей ранее.
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"Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное, несмотря на то, что мы видим в августе - впервые, на самом деле - дефляцию. Хотя август традиционный дефляционный месяц", - считает Греф.
Глава Сбербанка при этом выразил надежду, что в сентябре в России будет дефляция или близкие к нулю темпы роста цен.
По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года должна замедлиться до 6,5-7%, а по итогам следующего - составить 4-4,5%.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.