https://ria.ru/20240905/indiya-1970693900.html
Посол Индии рассказал о важности развития прибрежной инфраструктуры
Посол Индии рассказал о важности развития прибрежной инфраструктуры - РИА Новости, 05.09.2024
Посол Индии рассказал о важности развития прибрежной инфраструктуры
Индии важно развивать свою прибрежную инфраструктуру, которая в том числе используется для импорта с Дальнего Востока России, заявил посол страны в РФ Винай... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:38
2024-09-05T07:38
2024-09-05T07:38
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дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Индии важно развивать свою прибрежную инфраструктуру, которая в том числе используется для импорта с Дальнего Востока России, заявил посол страны в РФ Винай Кумар. На сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) о логистике через Дальний Восток дипломат отметил, что для Индии, чья экономика быстро развивается, важнейшая задача - соединить порты страны с внешними рынками. Значительную роль в выполнении этой задачи играет сотрудничество с партнёрами, в том числе по таможенным вопросам, добавил он. "Одинаково важны инвестиции в развитие инфраструктуры на всем побережье Индии. Например, мы во Владивостоке, на Дальнем Востоке России. Из этого региона один из значимых импортных (продуктов) - это подсолнечное масло", - сказал посол. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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индия, дальний восток, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Индия, Дальний Восток, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Посол Индии рассказал о важности развития прибрежной инфраструктуры
Посол Кумар: Индии важно развивать прибрежную инфраструктуру для импорта из ДФО