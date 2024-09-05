https://ria.ru/20240905/indiya-1970672026.html
Посол Индии пообещал решить проблемы в торговле с Россией
Посол Индии пообещал решить проблемы в торговле с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
Посол Индии пообещал решить проблемы в торговле с Россией
Посол Индии в России Винай Кумар в выступлении на ВЭФ пообещал разрешать проблемы в торговле между Россией и Индией и призвал сделать все для того, чтобы... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:39
2024-09-05T03:39
2024-09-05T03:39
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Посол Индии в России Винай Кумар в выступлении на ВЭФ пообещал разрешать проблемы в торговле между Россией и Индией и призвал сделать все для того, чтобы достичь цели в 100 миллиардов долларов товарооборота между странами к 2030 году. "Проблемы, которые продолжают возникать и могут продолжать возникать в обозримом будущем, мы продолжим разрешать с нашими коллегами в правительстве Индии. Я приглашаю всех к сотрудничеству в торговле, инвестициях и совместных исследованиях, чтобы мы могли достичь цели, поставленной нашими лидерами - 100 миллиардов долларов товарооборота к 2030 году", - сказал дипломат в рамках одной из дискуссий. Он уточнил, что одна из существующих сегодня проблем в торговле между странами является сложность с логистикой. Ранее президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поставили цель достичь товарооборота между странами в 100 миллиардов долларов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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индия, россия, владивосток, владимир путин, нарендра моди, дальневосточный федеральный университет, в мире
Индия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дальневосточный федеральный университет, В мире
Посол Индии пообещал решить проблемы в торговле с Россией
Посол Индии Кумар призвал решить проблемы в торговле с Россией к 2030 году