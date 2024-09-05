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Посол Индии пообещал решить проблемы в торговле с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
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03:39 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/indiya-1970672026.html
Посол Индии пообещал решить проблемы в торговле с Россией
Посол Индии пообещал решить проблемы в торговле с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
Посол Индии пообещал решить проблемы в торговле с Россией
Посол Индии в России Винай Кумар в выступлении на ВЭФ пообещал разрешать проблемы в торговле между Россией и Индией и призвал сделать все для того, чтобы... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:39
2024-09-05T03:39
индия
россия
владивосток
владимир путин
нарендра моди
дальневосточный федеральный университет
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Посол Индии в России Винай Кумар в выступлении на ВЭФ пообещал разрешать проблемы в торговле между Россией и Индией и призвал сделать все для того, чтобы достичь цели в 100 миллиардов долларов товарооборота между странами к 2030 году. "Проблемы, которые продолжают возникать и могут продолжать возникать в обозримом будущем, мы продолжим разрешать с нашими коллегами в правительстве Индии. Я приглашаю всех к сотрудничеству в торговле, инвестициях и совместных исследованиях, чтобы мы могли достичь цели, поставленной нашими лидерами - 100 миллиардов долларов товарооборота к 2030 году", - сказал дипломат в рамках одной из дискуссий. Он уточнил, что одна из существующих сегодня проблем в торговле между странами является сложность с логистикой. Ранее президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поставили цель достичь товарооборота между странами в 100 миллиардов долларов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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индия, россия, владивосток, владимир путин, нарендра моди, дальневосточный федеральный университет, в мире
Индия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дальневосточный федеральный университет, В мире
Посол Индии пообещал решить проблемы в торговле с Россией

Посол Индии Кумар призвал решить проблемы в торговле с Россией к 2030 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Посол Индии в России Винай Кумар в выступлении на ВЭФ пообещал разрешать проблемы в торговле между Россией и Индией и призвал сделать все для того, чтобы достичь цели в 100 миллиардов долларов товарооборота между странами к 2030 году.
"Проблемы, которые продолжают возникать и могут продолжать возникать в обозримом будущем, мы продолжим разрешать с нашими коллегами в правительстве Индии. Я приглашаю всех к сотрудничеству в торговле, инвестициях и совместных исследованиях, чтобы мы могли достичь цели, поставленной нашими лидерами - 100 миллиардов долларов товарооборота к 2030 году", - сказал дипломат в рамках одной из дискуссий.
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Росатом" обсуждает с Вьетнамом возможность участия в проектах Севморпути
03:38
Он уточнил, что одна из существующих сегодня проблем в торговле между странами является сложность с логистикой.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поставили цель достичь товарооборота между странами в 100 миллиардов долларов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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