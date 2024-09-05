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В Москве индекс промпроизводства увеличился почти на 14 процентов

В Москве индекс промпроизводства увеличился почти на 14 процентов - РИА Новости, 05.09.2024

В Москве индекс промпроизводства увеличился почти на 14 процентов

За первые семь месяцев текущего года индекс промышленного столицы увеличился почти на 14% по сравнению с таким же периодом 2023 года, заявил заместитель мэра... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:15

2024-09-05T09:15

2024-09-05T09:15

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

сергей собянин

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года индекс промышленного столицы увеличился почти на 14% по сравнению с таким же периодом 2023 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина повышаем инвестиционную привлекательность столицы. Благодаря содействию города компании могут обновлять оборудование и наращивать свои мощности. Так, с начала текущего года индекс столичного промпроизводства увеличился на 13,9%. Основным источником роста стало развитие обрабатывающей промышленности. Наиболее заметно – почти в пять раз – увеличились объемы выпуска бумаги и бумажных изделий, в два раза – производство компьютеров, электронных и оптических изделий", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что также выросло производство готовых металлических изделий – на 42,9%. Это связано с реализацией программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов в городе. Увеличилось производство машин и оборудования – на 33,7%, резиновых и пластмассовых изделий – на 33,1%.Как сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов, Москва остается лидером по развитию промышленности в стране."Важную роль играют обрабатывающие производства. За 7 месяцев 2024 года индекс вырос на 14,7%. Этому поспособствовало предоставление московскому бизнесу обширного пакета мер поддержки, стимулирование городом инвестиционной активности и сохранение ранее принятых программ. Наши инструменты направлены на сохранение положительных темпов роста промышленных производств и развитие предприятий", – сказал Гарбузов.По оценкам экспертов ДИПП данные показатели будут стремительно расти, обеспечивая независимость в выпуске высокотехнологичной и уникальной продукции, которая пользуется высоким спросом на российском и зарубежных рынках, уточнил министр.Ранее Гарбузов сообщил, что повышение заработной платы сотрудников промышленных предприятий в Москве говорит об увеличении выручки компаний, ее развитии. Рекордный рост за первое полугодие продемонстрировали предприятия пищевой промышленности, микроэлектронной отрасли, автомобилестроения, кабельной промышленности, производства стройматериалов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин