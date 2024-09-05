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В Москве индекс промпроизводства увеличился почти на 14 процентов
В Москве индекс промпроизводства увеличился почти на 14 процентов - РИА Новости, 05.09.2024
В Москве индекс промпроизводства увеличился почти на 14 процентов
За первые семь месяцев текущего года индекс промышленного столицы увеличился почти на 14% по сравнению с таким же периодом 2023 года, заявил заместитель мэра... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:15
2024-09-05T09:15
2024-09-05T09:15
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года индекс промышленного столицы увеличился почти на 14% по сравнению с таким же периодом 2023 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина повышаем инвестиционную привлекательность столицы. Благодаря содействию города компании могут обновлять оборудование и наращивать свои мощности. Так, с начала текущего года индекс столичного промпроизводства увеличился на 13,9%. Основным источником роста стало развитие обрабатывающей промышленности. Наиболее заметно – почти в пять раз – увеличились объемы выпуска бумаги и бумажных изделий, в два раза – производство компьютеров, электронных и оптических изделий", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что также выросло производство готовых металлических изделий – на 42,9%. Это связано с реализацией программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов в городе. Увеличилось производство машин и оборудования – на 33,7%, резиновых и пластмассовых изделий – на 33,1%.Как сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов, Москва остается лидером по развитию промышленности в стране."Важную роль играют обрабатывающие производства. За 7 месяцев 2024 года индекс вырос на 14,7%. Этому поспособствовало предоставление московскому бизнесу обширного пакета мер поддержки, стимулирование городом инвестиционной активности и сохранение ранее принятых программ. Наши инструменты направлены на сохранение положительных темпов роста промышленных производств и развитие предприятий", – сказал Гарбузов.По оценкам экспертов ДИПП данные показатели будут стремительно расти, обеспечивая независимость в выпуске высокотехнологичной и уникальной продукции, которая пользуется высоким спросом на российском и зарубежных рынках, уточнил министр.Ранее Гарбузов сообщил, что повышение заработной платы сотрудников промышленных предприятий в Москве говорит об увеличении выручки компаний, ее развитии. Рекордный рост за первое полугодие продемонстрировали предприятия пищевой промышленности, микроэлектронной отрасли, автомобилестроения, кабельной промышленности, производства стройматериалов.
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РИА Новости
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин
Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве индекс промпроизводства увеличился почти на 14 процентов
В Москве индекс промпроизводства увеличился почти на 14 процентов
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года индекс промышленного столицы увеличился почти на 14% по сравнению с таким же периодом 2023 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
повышаем инвестиционную привлекательность столицы. Благодаря содействию города компании могут обновлять оборудование и наращивать свои мощности. Так, с начала текущего года индекс столичного промпроизводства увеличился на 13,9%. Основным источником роста стало развитие обрабатывающей промышленности. Наиболее заметно – почти в пять раз – увеличились объемы выпуска бумаги и бумажных изделий, в два раза – производство компьютеров, электронных и оптических изделий", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Отмечается, что также выросло производство готовых металлических изделий – на 42,9%. Это связано с реализацией программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов в городе. Увеличилось производство машин и оборудования – на 33,7%, резиновых и пластмассовых изделий – на 33,1%.
Как сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов
, Москва остается лидером по развитию промышленности в стране.
"Важную роль играют обрабатывающие производства. За 7 месяцев 2024 года индекс вырос на 14,7%. Этому поспособствовало предоставление московскому бизнесу обширного пакета мер поддержки, стимулирование городом инвестиционной активности и сохранение ранее принятых программ. Наши инструменты направлены на сохранение положительных темпов роста промышленных производств и развитие предприятий", – сказал Гарбузов.
По оценкам экспертов ДИПП данные показатели будут стремительно расти, обеспечивая независимость в выпуске высокотехнологичной и уникальной продукции, которая пользуется высоким спросом на российском и зарубежных рынках, уточнил министр.
Ранее Гарбузов сообщил, что повышение заработной платы сотрудников промышленных предприятий в Москве говорит об увеличении выручки компаний, ее развитии. Рекордный рост за первое полугодие продемонстрировали предприятия пищевой промышленности, микроэлектронной отрасли, автомобилестроения, кабельной промышленности, производства стройматериалов.