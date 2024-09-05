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Захарова заявила, что развитие ИИ должно быть выигрышным для всего мира - РИА Новости, 05.09.2024
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06:24 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ii-1970685860.html
Захарова заявила, что развитие ИИ должно быть выигрышным для всего мира
Захарова заявила, что развитие ИИ должно быть выигрышным для всего мира - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова заявила, что развитие ИИ должно быть выигрышным для всего мира
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие искусственного интеллекта должно быть выигрышным для всего мира, а не для узкой группы РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:24
2024-09-05T06:24
технологии
россия
владивосток
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие искусственного интеллекта должно быть выигрышным для всего мира, а не для узкой группы стран, и основываться на национальном программном обеспечении. "Распространение и внедрение технологий искусственного интеллекта неизбежно, но происходящий в наши дни поворот в этой сфере - он все-таки должен стать выигрышным для всего мира, а не для узкой группы стран", - сказала она в ходе одной из сессий в рамках ВЭФ. Захарова считает, что "самое главное - он не должен стать губительным для стран, которые и так не могут выкарабкаться из той зависимости, которую создавали бывшие метрополии". При этом она отметила важность "того суверенного подлинного искусственного интеллекта, основанного как на собственной элементной базе, так и на национальном программном обеспечении". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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технологии, россия, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, общество
Технологии, Россия, Владивосток, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Захарова заявила, что развитие ИИ должно быть выигрышным для всего мира

Захарова: развитие ИИ нужно основывать на национальном программном обеспечении

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие искусственного интеллекта должно быть выигрышным для всего мира, а не для узкой группы стран, и основываться на национальном программном обеспечении.
"Распространение и внедрение технологий искусственного интеллекта неизбежно, но происходящий в наши дни поворот в этой сфере - он все-таки должен стать выигрышным для всего мира, а не для узкой группы стран", - сказала она в ходе одной из сессий в рамках ВЭФ.
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Захарова считает, что "самое главное - он не должен стать губительным для стран, которые и так не могут выкарабкаться из той зависимости, которую создавали бывшие метрополии". При этом она отметила важность "того суверенного подлинного искусственного интеллекта, основанного как на собственной элементной базе, так и на национальном программном обеспечении".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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18 из 18

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 18

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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