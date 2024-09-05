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Захарова заявила, что развитие ИИ должно быть выигрышным для всего мира

Захарова заявила, что развитие ИИ должно быть выигрышным для всего мира - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова заявила, что развитие ИИ должно быть выигрышным для всего мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие искусственного интеллекта должно быть выигрышным для всего мира, а не для узкой группы РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:24

2024-09-05T06:24

2024-09-05T06:24

технологии

россия

владивосток

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие искусственного интеллекта должно быть выигрышным для всего мира, а не для узкой группы стран, и основываться на национальном программном обеспечении. "Распространение и внедрение технологий искусственного интеллекта неизбежно, но происходящий в наши дни поворот в этой сфере - он все-таки должен стать выигрышным для всего мира, а не для узкой группы стран", - сказала она в ходе одной из сессий в рамках ВЭФ. Захарова считает, что "самое главное - он не должен стать губительным для стран, которые и так не могут выкарабкаться из той зависимости, которую создавали бывшие метрополии". При этом она отметила важность "того суверенного подлинного искусственного интеллекта, основанного как на собственной элементной базе, так и на национальном программном обеспечении". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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технологии, россия, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, общество