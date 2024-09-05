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Лидер хуситов пригрозил расширением операций на суше - РИА Новости, 05.09.2024
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22:28 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/husity-1970928864.html
Лидер хуситов пригрозил расширением операций на суше
Лидер хуситов пригрозил расширением операций на суше - РИА Новости, 05.09.2024
Лидер хуситов пригрозил расширением операций на суше
Лидер правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил в четверг расширением операций против Израиля и поддерживающих... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:28
2024-09-05T22:28
в мире
йемен
израиль
ходейда (город)
биньямин нетаньяху
ансар алла
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ДОХА, 5 сен — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил в четверг расширением операций против Израиля и поддерживающих его западных стран на суше. "Наши вооруженные силы предприняли смелые военные операции, чтобы нанести удар по врагу всем, чем могли... и мы стремимся к большему. Операции идут каждую неделю и приводят к нацеливанию на врагов баллистических и крылатых ракет. Мы продолжаем развивать наши возможности, враг будет не меньше удивлен нашим возможностям на суше, чем на море", — сказал он в эфире телеканала "Аль-Масира". Он подчеркнул, что "враги будут застигнуты врасплох на суше так же, как они были застигнуты врасплох на море, с помощью новых технологий, которые помогут нанести им вред", указав, что ответ на бомбардировку Израилем порта Ходейда на западе Йемена приближается. Две недели назад "Ансар Алла" сообщило, что число судов, которые подверглись нападению со стороны его сил за связь с Израилем или нарушение запрета группировки на проход судов в израильские порты, увеличилось с ноября прошлого года до 182. Вечером 20 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе порта города Ходейда на западе Йемена. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армии в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.
https://ria.ru/20240905/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240902/husity-1970106373.html
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в мире, йемен, израиль, ходейда (город), биньямин нетаньяху, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Ходейда (город), Биньямин Нетаньяху, Ансар Алла
Лидер хуситов пригрозил расширением операций на суше

Лидер хуситов Малик аль-Хуси пригрозил расширением операций на суше

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 5 сен — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси пригрозил в четверг расширением операций против Израиля и поддерживающих его западных стран на суше.
"Наши вооруженные силы предприняли смелые военные операции, чтобы нанести удар по врагу всем, чем могли... и мы стремимся к большему. Операции идут каждую неделю и приводят к нацеливанию на врагов баллистических и крылатых ракет. Мы продолжаем развивать наши возможности, враг будет не меньше удивлен нашим возможностям на суше, чем на море", — сказал он в эфире телеканала "Аль-Масира".
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Он подчеркнул, что "враги будут застигнуты врасплох на суше так же, как они были застигнуты врасплох на море, с помощью новых технологий, которые помогут нанести им вред", указав, что ответ на бомбардировку Израилем порта Ходейда на западе Йемена приближается.
Две недели назад "Ансар Алла" сообщило, что число судов, которые подверглись нападению со стороны его сил за связь с Израилем или нарушение запрета группировки на проход судов в израильские порты, увеличилось с ноября прошлого года до 182.
Вечером 20 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе порта города Ходейда на западе Йемена. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США.
В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армии в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.
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