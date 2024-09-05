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Россия нарастит грузопоток по Северному морскому пути

Россия нарастит грузопоток по Северному морскому пути - РИА Новости, 05.09.2024

Россия нарастит грузопоток по Северному морскому пути

Россия будет и дальше наращивать грузопоток по Северному морскому пути, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:16

2024-09-05T09:16

2024-09-05T09:24

россия

восток

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше наращивать грузопоток по Северному морскому пути, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с Запада на Восток за счет увеличения транзита", — сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин: Россия продолжит наращивать грузопоток по Северному морскому пути Путин: Россия продолжит наращивать грузопоток по Северному морскому пути 2024-09-05T09:16 true PT0M43S

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россия, восток, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин