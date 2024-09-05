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Премьер Грузии прокомментировал иски против закона об иноагентах - РИА Новости, 05.09.2024
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00:53 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/gruziya-1970660254.html
Премьер Грузии прокомментировал иски против закона об иноагентах
Премьер Грузии прокомментировал иски против закона об иноагентах - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Грузии прокомментировал иски против закона об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что у исков против закона "О прозрачности иностранного влияния", которые рассматриваются в конституционном... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:53
2024-09-05T00:53
в мире
грузия
сша
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
энтони блинкен
евросоюз
министерство обороны сша
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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что у исков против закона "О прозрачности иностранного влияния", которые рассматриваются в конституционном суде, нет никакой перспективы. В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Президент Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты подали в конституционный суд Грузии иски, требуя приостановить действие закона, а в дальнейшем и упразднить его. Конституционный суд 31 августа Грузии завершил предварительное рассмотрение исков. "Думаю, у этих исков нет никакой перспективы. В них ее не было и ранее, а теперь тем более… Это была очень простая спекуляция, число истцов около 100, а в минюст Грузии обратились 450 (неправительственных компаний за регистрацией в реестре - ред.). Если это один процент, то получается, что число истцов гораздо меньше одного процента. Это простая спекуляция",- заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди". Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. В Пентагоне ранее заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.
https://ria.ru/20240905/gruziya-1970659792.html
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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, энтони блинкен, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Энтони Блинкен, Евросоюз, Министерство обороны США
Премьер Грузии прокомментировал иски против закона об иноагентах

Премьер Грузии считает бесперспективными иски против закона об иноагентах

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что у исков против закона "О прозрачности иностранного влияния", которые рассматриваются в конституционном суде, нет никакой перспективы.
В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Президент Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты подали в конституционный суд Грузии иски, требуя приостановить действие закона, а в дальнейшем и упразднить его. Конституционный суд 31 августа Грузии завершил предварительное рассмотрение исков.
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"Думаю, у этих исков нет никакой перспективы. В них ее не было и ранее, а теперь тем более… Это была очень простая спекуляция, число истцов около 100, а в минюст Грузии обратились 450 (неправительственных компаний за регистрацией в реестре - ред.). Если это один процент, то получается, что число истцов гораздо меньше одного процента. Это простая спекуляция",- заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. В Пентагоне ранее заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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В миреГрузияСШАИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЭнтони БлинкенЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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