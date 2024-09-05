https://ria.ru/20240905/gruziya-1970660254.html

Премьер Грузии прокомментировал иски против закона об иноагентах

Премьер Грузии прокомментировал иски против закона об иноагентах - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Грузии прокомментировал иски против закона об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что у исков против закона "О прозрачности иностранного влияния", которые рассматриваются в конституционном... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:53

2024-09-05T00:53

2024-09-05T00:53

в мире

грузия

сша

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

энтони блинкен

евросоюз

министерство обороны сша

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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что у исков против закона "О прозрачности иностранного влияния", которые рассматриваются в конституционном суде, нет никакой перспективы. В соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния" неправительственные организации Грузии, получающие значительную часть финансирования из-за рубежа, с 1 августа должны проходить регистрацию. Президент Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты подали в конституционный суд Грузии иски, требуя приостановить действие закона, а в дальнейшем и упразднить его. Конституционный суд 31 августа Грузии завершил предварительное рассмотрение исков. "Думаю, у этих исков нет никакой перспективы. В них ее не было и ранее, а теперь тем более… Это была очень простая спекуляция, число истцов около 100, а в минюст Грузии обратились 450 (неправительственных компаний за регистрацией в реестре - ред.). Если это один процент, то получается, что число истцов гораздо меньше одного процента. Это простая спекуляция",- заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди". Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что Соединенные Штаты приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии. В Пентагоне ранее заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.

https://ria.ru/20240905/gruziya-1970659792.html

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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, энтони блинкен, евросоюз, министерство обороны сша